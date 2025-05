La statuina di Papa Leone XIV a San Gregorio Armeno tra i pastori: opera del maestro Di Virgilio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La statuina di Papa Leone XIV approda a San Gregorio Armeno, la strada delle botteghe dei presepi e dei pastori di Napoli, famosa nel mondo. È opera del maestro artigiano Genny Di Virgilio, che ha voluto dedicare così un suo omaggio al nuovo Sommo Pontefice, Robert Francis Prevost, il primo Papa nord americano della storia, ritratto nell'opera sorridente, mentre saluta i fedeli. "L'ho realizzata lavorando tutta la notte – racconta Di Virgilio a Fanpage.it – Ho passato la notte in bianco, ma carico di adrenalina. Mi sono ispirato alle immagini di Papa Leone che stanno circolando ovunque, guardando Tg, foto sul tablet, e l'ho completata questa mattina alle 7".

Di Virgilio a Fanpage.it: "Orgoglioso dei tanti complimenti dei turisti americani"

Così è nata la statuina di Papa Leone che sorride e saluta i fedeli. L'opera è stata già esposta sui banconi di San Gregorio Armeno. Un cartellino recita: "Benvenuto Papa". Accanto c'è la statuina di Papa Francesco, ma anche l'immancabile effigie di Maradona, Jannik Sinner e Geolier.

Papa Leone, successore di Papa Francesco, è stato eletto dal Conclave nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 maggio. "Sono felice che il nuovo Papa sia lui – dice Di Virgilio – Mi è piaciuta molto presentazione di ieri che mi ha dato molta serenità e veramente mi auguro che sia lui il Papa della Pace". Il maestro presepiaio napoletano si è entusiasmato per il discorso del Sommo Pontefice: "Quelle parole mi hanno riempito di vitalità e sono riuscito a lavorare tutta la notte per realizzare un'opera che fosse la più bella possibile. Questa mattina, dopo averla terminata, sono andato in bottega per dare l'ultimo colpo di colore. Adesso l'ho presentata e la cosa più bella, che è motivo di grande soddisfazione per me, è che i clienti che sono qui a San Gregorio Armeno, tra i quali tanti americani, mi stanno facendo i complimenti per la somiglianza. Tutti dicono che è uguale a Papa Leone e questa è la vera vittoria per me".