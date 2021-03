Attesa per la decisione dell'Istituto Superiore di Sanità, che nelle prossime ore deciderà sull'eventuale spostamento della Campania, attualmente zona arancione della pandemia da coronavirus. Il rischio è che da lunedì 8 marzo la regione possa entrare nella zona rossa, se l'indice di contagio monitorato nell'ultima settimana sarà eccessivamente elevato. E la Campania, che ha il più alto numero di casi attivi di CoViD-19 e che continua a crescere ad un ritmo di oltre 2.500 nuovi casi al giorno, rischia così nuove misure restrittive.

Nella sola giornata di ieri, nuovo record di nuovi casi in Campania: 2.780 in sole 24 ore, il dato più alto del 2021 e che non si registrava dallo scorso 27 novembre 2020, quando ne vennero riscontrati 2.924 in un solo giorno. Con 23.988 tamponi analizzati, il tasso di positività resta così ancora sopra il dieci per cento, a quota 11,58% in 24 ore. Gran parte dei casi sembrano essere dovuti soprattutto alla variante inglese, che ormai riguarda quasi la metà dei nuovi casi in tutta la regione. E molti comuni sono già corsi ai ripari: a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata lockdown mirati, con ulteriori restrizioni soprattutto alla mobilità, situazione difficile anche nel Casertano dove 26 comuni sono indicati dall'Azienda Sanitaria Locale come "di fascia rossa" per l'enorme aumento dei contagi registrato nelle ultime ore. Già ieri il presidente della regione Vincenzo De Luca aveva parlato di "zona rossa decisione inevitabile" per la Campania: scaduta infatti anche la seconda settimana in zona arancione, che in Campania con la chiusura ad hoc delle scuole era di fatto già una zona arancione "rafforzata".