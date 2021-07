La situazione di venerdì 30 luglio sul Coronavirus in Campania In Campania si registrano 380 nuovi positivi al Covid19 su 8.042 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività del 4,73%, leggermente superiore rispetto al 4,2% del giorno precedente. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nell’ultima settimana (21-27 luglio) c’è stato un incremento percentuale dei nuovi casi del 27,2% rispetto alla settimana prima. Domani partono 4 giorni di Open Day. Pfizer a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si registrano 380 nuovi positivi al Covid19 su 8.042 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività del 4,73%, leggermente superiore rispetto al 4,2% del giorno precedente. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nell’ultima settimana (21-27 luglio) c’è stato un incremento percentuale dei nuovi casi del 27,2% rispetto alla settimana precedente. Con 145 positivi ogni 100mila abitanti, la Campania si colloca al quinto posto a livello nazionale. Mentre sono 8.392 i positivi totali al momento.

La variante Delta, diventata ormai dominante in Campania e in Italia, ha fatto nuovamente risalire la curva del contagio. Grazie però alla campagna vaccinale, l'aumento dei contagi non è accompagnato da una risalita dei numeri dei ricoverati negli ospedali campani. Solo il 5% dei posti letto Covid per quanto riguarda l'area medica, secondo Gimbe, dove sono i pazienti meno gravi, con una soglia critica fissata al 40%, e del 2% per le terapie intensive, con soglia fissata al 30%. Secondo i dati dell’Unità di Crisi, i ricoverati in terapia intensiva sono 11, vale a dire 2 in più rispetto al giorno precedente, mentre i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid sono 183, vale a dire 5 meno.

Da domani, intanto, sabato 31 luglio a martedì 3 agosto 2021, ci saranno gli Open Day prima dose Pfizer all’Asl Napoli 1 Centro. Gli open day prima dose saranno aperti a tutte le fasce d’età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda dose prevista a 21/35 giorni. L’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di età. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi. Le somministrazioni saranno effettuate presso la Stazione Marittima (sabato), Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte (domenica), Hangar Atitech di Capodichino (lunedì), Mostra d’Oltremare (martedì).