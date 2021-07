Open Day prima dose Pfizer a Napoli dal 31 luglio al 3 agosto L’Asl Napoli 1 ha programmato altri 4 open day Pfizer per chi ancora non ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid-19; si terranno nei quattro centri vaccinali (Stazione Marittima, Fagianeria Real Bosco di Capodimonte, Hangar Atitech e Mostra d’Oltremare) da sabato 31 luglio a martedì 3 agosto, saranno distribuite 13mila dosi.

L'Asl Napoli 1 ha programmato altri quattro open day vaccinali, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, nei vari centri sul territorio di Napoli; le iniziative, da sabato 31 luglio a martedì 3 agosto, sono riservate ai cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Gli open day prima dose saranno aperti a tutte le fasce d’età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda dose prevista a 21/35 giorni.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini residenti nel territorio del comune di Napoli e prevede la distribuzione di 13mila dosi in totale. Per l'adesione è necessaria la prenotazione (collegandosi al link opendayvaccini.soresa.it e compilando i campi a disposizione). Al momento dell'iscrizione verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e la mail della persona che intende sottoporsi alla vaccinazione.

Successivamente si riceverà l'sms di conferma, che avrà valore di convocazione e in cui saranno riportati il tipo di vaccino a mRNA che verrà somministrato (in questo caso il Comirnaty, prodotto dall'azienda farmaceutica Pfizer/Biontech), il giorno e l'orario della vaccinazione. L'Asl Napoli 1 Centro sottolinea che aver ricevuto l'sms è l'unico modo per accedere agli open day e che il messaggio dovrà essere esibito all'arrivo presso il centro; invita, inoltre, a rispettare luogo e giorno e a non anticiparsi rispetto all'orario di convocazione.

Di seguito, i centri interessati, gli orari e il numero di dosi disponibili:

Stazione Marittima – sabato 31 luglio, ore 8,00/20,00 – 1.500 dosi

Fagianeria Real Bosco – domenica 01 agosto, ore 8,00/20,00 – 1.500 dosi di Capodimonte

Hangar Atitech – lunedì 02 agosto, ore 9,00/20,00 – 5.000 dosi Capodichino

Mostra d’Oltremare – martedì 03 agosto, ore 8,00/20,00 – 5.000 dosi