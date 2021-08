La situazione di venerdì 27 agosto sul Coronavirus in Campania In Campania si registrano 696 nuovi contagiati dal Covid19 su 16.215 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 4,29% e due nuove vittime. La Campania è tornata regione “rossa” secondo i criteri della Mappa europea dei contagi redatta settimanalmente da Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si registrano 696 nuovi contagiati dal Covid19 su 16.215 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 4,29%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, nettamente superiore, 3,55% del giorno precedente, con 569 i nuovi positivi su 15.987 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) esaminati. Si registrano inoltre 2 nuove vittime, di cui una nelle ultime 48 ore e un'altra deceduta in precedenza ma registrata soltanto mercoledì (i dati dei bollettini fotografano la situazione alla mezzanotte precedente). Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicato ieri, giovedì 26 agosto 2021.

Questi invece i dati completi estratti dal bollettino nazionale della Protezione Civile:

Casi attualmente positivi: 9.177

Ricoverati: 382

Di cui, in intensiva: 21

In degenza ordinaria 361

In isolamento domiciliare: 8.795

Guariti totali: 426.661

Decessi totali: 7.711

Casi totali da inizio pandemia: 443.549

Tamponi molecolari totali da inizio pandemia: 4.964.967

Persone sottoposte a tampone da inizio pandemia: 3.421.020

Intanto, la Campania è tornata regione "rossa" secondo i criteri della Mappa europea dei contagi redatta settimanalmente da Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Questo significa che in Regione, negli ultimi 14 giorni si sono avuti tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti, con una media del 4% del tasso di positività. Dopo la zona rossa, nella speciale mappa di Ecdc, c'è solo il rosso scuro, che indica il massimo rischio. Secondo la mappa diffusa ieri, tutta Italia sarebbe zona arancione con l'eccezione di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche (zone rosse) ed il Molise (zona verde, unica in tutto il paese ed anche di tutta l'Europa Occidentale, dove i colori prevalenti sono diventati rosso e rosso scuro).