Resta per il secondo giorno consecutivo intorno al 10% l'indice di positività in Campania, vale a dire il rapporto tra i tamponi risultati positivi su quelli analizzati. Secondo quanto diramato nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, infatti, in Campania sono stati 2.385 i nuovi casi di Coronavirus sul territorio, a fronte di 23.649 tamponi analizzati: si tratta dei numeri più alti del 2021. I morti sono stati 29, mentre un dato alto è arrivato, per fortuna, anche dai guariti, che sono stati 1.214.

Un dato molto alto, nella giornata di ieri, è arrivato anche dall'Asl Napoli 1 Centro, che ha diffuso il suo quotidiano bollettino dei contagi nelle scuole del capoluogo campano: sono 45 gli studenti, 11 gli insegnanti e 2 i non docenti che sono risultati positivi al Coronavirus. "Nelle ultime due settimane (01.02.2021 – 24.02.2021) c’é stato un incremento di casi positivi: nello stesso periodo sono stati rilevati – a seguito di segnalazione dei dirigenti scolastici – i casi positivi anche per i casi di didattica a distanza (DAD), medie/superiori" scrive l'Asl.

Vaccino, poche dosi: stop agli over 80 fino al 3 marzo

Si ferma la campagna vaccinale contro il Coronavirus per gli over 80 fino al 3 marzo. Le dosi del vaccino Pfizer rimaste sono poche e quelle che ci sono dovranno essere utilizzate, nei prossimi giorni, per inoculare la seconda dose prevista per coloro che hanno già ricevuto la prima. Agli inizi di marzo, però, in Campania dovrebbero arrivare altre 8.190 dosi del vaccino Pfizer e si potrà riprendere così la campagna vaccinale anche per le persone più anziane.