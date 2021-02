Si ferma per alcuni giorni la campagna vaccini agli over-80 a Napoli: poche le fiale Pfizer, e le dosi rimaste dovranno essere prioritariamente utilizzate per i richiami previsti nei prossimi giorni, al fine di non vanificare anche la prima dose somministrata. Si ripartirà per gli over-80 dal 3 marzo, quando cioè, arriveranno le nuove dosi di vaccino che permetteranno di riprendere la campagna vaccinale in tutta sicurezza. Continuerà, invece, la somministrazione del vaccino Astrazeneca, le cui dosi permettono di continuare la campagna per il mondo della scuola.

Lo stop ai vaccini per gli over-80 è stato confermato anche dalla stessa Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, con il direttore Ciro Verdoliva che ha spiegato di "poter garantire la somministrazione agli over 80 nei giorni 3, 4 e 5 marzo per 1.000 convocazioni al giorno" tenendo conto della prossime forniture programmate. Le dosi attualmente disponibili serviranno infatti per il vaccino di richiamo (essenziale per procedere all'immunizzazione che avviene poi tra i sette ed i dieci giorni successivi), e non possono essere dunque evitate per non vanificare anche l'utilizzo della dose precedente. Da qui la "scelta" di sospendere la campagna vaccinale per gli over-80 che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Entro il 3 marzo arriveranno in Campania altre 8.190 dosi di vaccino Pfizer, che permetteranno dunque di riprendere la campagna a ritmi serrati. Domani, intanto, alla Mostra d'Oltremare si terrà la somministrazione del vaccino Astrazeneca al personale del mondo della scuola: docenti e non docenti, ad un ritmo di 2.500 somministrazioni al giorno.