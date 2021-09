La situazione di venerdì 17 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania sono 451.994 i casi totali Covid (+475), di cui 7.812 ancora positivi (7.458 in isolamento domiciliare, 330 ricoverati in area non critica e 24 in Terapia Intensiva). Ieri registrati altri 4 decessi (in totale 7.846) e 402 guariti (in totale 436.336). Ad Avellino organizzati due open day vaccinali per le donne incinte e in allattamento.

A cura di Redazione Napoli

Con i 475 nuovi positivi Covid registrati ieri in Campania torna a salire, seppur lievemente, il tasso di incidenza settimanale regionale, che si attesta su 44 nuovi positivi su 100mila abitanti; lieve aumento anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva (24, +2 rispetto al precedente aggiornamento), mentre cala il numero dei ricoverati in area non critica (330, -2 rispetto al giorno precedente). Ieri in Regione sono stati registrati 4 nuovi decessi (complessivamente 7.846 dall'inizio dell'epidemia) e 402 nuovi guariti (in totale 436.336).

I nuovi positivi del bollettino dell'Unità di Crisi di ieri, 16 settembre, sono emersi dall'analisi di 17.647 tamponi (tra test molecolari e antigenici rapidi), con una percentuale di positività del 2,69%. I casi Covid in regione sono in totale 451.994, di cui 7.812 (+69) ancora positivi; di questi ultimi, 7.458 (+69) sono in isolamento fiduciario domiciliare. I ricoverati in ospedale sono 354, di cui 330(-2) in area non critica o degenza ordinaria e 24 (+2) in Terapia Intensiva. I nuovi dati portano a 9,4% la percentuale di occupazione dell'area non critica e a 3,23% quella della Rianimazione; la percentuale è calcolata sulla disponibilità che quotidianamente viene segnalata dalla Protezione Civile, che ieri è stata di 3.511 posti letto di area non critica e di 744 posti letto (555 attivi e 189 attivabili) per la Terapia Intensiva.

Proseguono, intanto, le campagne vaccinali. L'azienda ospedaliera Moscati di Avellino ha organizzato due open day per donne incinte e in allattamento e a Gragnano, in provincia di Napoli, l'Asl Napoli 3 Sud ha avviato una iniziativa in collaborazione col Comune per regalare un chilo di pasta Igp a chi aderisce all'open day di sabato. Ieri, a Gricignano d'Aversa (Caserta), il primo caso in Campania di chiusura di una scuola d'infanzia per sanificazione dopo la scoperta della positività di una maestra.