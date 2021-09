A Gragnano un chilo di pasta in regalo a chi riceve il vaccino anti Covid Un chilo di pasta di Gragnano di Indicazione geografica protetta (Igp) in regalo per chi si sottoporrà al vaccino anti Covid durante l’open day organizzato sabato 18 settembre nella cittadina alle porte di Castellammare di Stabia. L’iniziativa dell’Asl Napoli 3 Sud, che segue quella in cui furono regalati zainetti in tela, calamite, evidenziatori e cuffiette bluetooth.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un chilo di pasta di Gragnano di Indicazione geografica protetta (Igp) in regalo per chi si sottoporrà al vaccino anti Covid durante l'open day organizzato sabato 18 settembre. L'iniziativa dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, competente per il territorio di Gragnano, è destinata a tutti coloro che questo sabato, dalle 11 alle 19, si recheranno presso lo Scalo Ferroviario di piazza Amendola per ricevere la prima dose del vaccino Covid. Non è prevista prenotazione: basterà recarsi nella fascia oraria prevista ed avere, oltre alla residenza sanitaria nel distretto, un'età superiore ai dodici anni. L'open day, intitolato "A Gragnano vaccino e Pasta", è stato patrocinato anche dal Comune stesso.

Non è la prima volta che la stessa Asl Napoli 3 Sud organizza eventi con "regali" per spronare la gente a vaccinarsi. Pochi giorni fa era stati messi a disposizione di tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni zainetti in tela, calamite, evidenziatori e cuffiette bluetooth proprio per dare una ulteriore accelerazione alla campagna di vaccinazione tra i giovani in vista del ritorno tra i banchi di scuola. Iniziative varie, con open day annessi, per cercare di incentivare a colmare quel divario di vaccinati che mette la Campania ancora potenzialmente a rischio pandemico visto che mancano all'appello oltre il 30% dei residenti, tutti senza vaccino e che dunque rischiano di contrarre il virus nella sua forma più violenta e letale. E che con la riapertura delle scuole e di tutte le attività rischiano di essere i miglior alleati del Coronavirus, anche in vista dell'arrivo della stagione autunnale.