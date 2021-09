Ad Avellino open day vaccini Covid per donne incinte e in allattamento 26 e 27 settembre L’azienda ospedaliera Moscati di Avellino ha organizzato due open day riservato alle donne incinte e alle puerpere in allattamento con vaccino anti Covid Pfizer per domenica 26 e lunedì 27 settembre, all’interno del polo vaccinale della struttura. Non è necessaria prenotazione ma per questioni organizzative si può indicare nominativo e giorno preferito ai numeri 335-7886944 e 349-8685684.

A cura di Nico Falco

L'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha organizzato due open day riservati alle donne incinte o che hanno da poco partorito e sono ancora in allattamento. L'iniziativa si svolgerà domenica 26 settembre, dalle 8,30 alle 13,30, e lunedì 27 settembre, dalle 8,30 alle 16,30, all'interno del polo vaccinale dell'azienda (Città ospedaliera, settore B, primo piano), e verrà utilizzato il vaccino anti Covid di Pfizer BioNTech.

Per aderire non è necessaria la prenotazione ma, per garantire un corretto svolgimento dell'iniziativa e per evitare di sprecare eventuali dosi di vaccino inutilizzate, l'azienda ha messo a disposizione due numeri di telefono a cui indicare nominativi e il giorno in cui si preferisce recarsi al centro vaccinale; è possibile comunicare i dati tramite sms ai numeri 335-7886944 e 349-8685684.

I due open day sono stati organizzati dall'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal primario Elisiario Struzziero; i vaccini verranno somministrati dal personale dell'Unità operativa di Medicina Preventiva, che sarà affiancato da ginecologi ed ostetriche per fornire alle donne che vorranno aderire tutte le informazioni utili a fugare ogni eventuale dubbio sull'efficacia e la sicurezza del vaccino, sia in generale sia durante il periodo della gravidanza.

"L’auspicio – sottolinea il primario Struzziero – è di raccogliere molte adesioni. Se, grazie all’immediata disponibilità della Direzione Strategica e alla collaborazione offerta dalla Medicina Preventiva, abbiamo organizzato gli open day, è proprio per provare a vincere le resistenze delle donne, mettendo a disposizione delle partorienti e delle puerpere un ambiente protetto e personale dedicato. Le evidenze scientifiche ci dicono che il vaccino anti Covid-19 non solo è sicuro, ma è anche consigliato alle donne incinte e in allattamento Se la risposta all’offerta del 26 e 27 settembre sarà significativa, riproporremo sicuramente l’iniziativa".