Due Open Weekend aperti a Napoli per le vaccinazioni anti-Covid19 da oggi, sabato 5 giugno, a lunedì 7, entrambi con vaccino Pfizer: il primo rivolto alla fascia d'età 18-59 anni, presso i centri vaccinali Mostra d’oltremare, hangar Atitech (Capodichino) e Fagianeria real Bosco di Capodimonte, il secondo alla fascia 60-79 anni all'hub Stazione Marittima.

Caos nella giornata di ieri per le prenotazioni, perché molte persone non hanno ricevuto o lo hanno ricevuto con grande ritardo l’Sms di convocazione, che, secondo quanto dichiarato dall’Asl Napoli 1 Centro, nei comunicati ufficiali, era l’unico strumento valido di conferma dell’avvenuta prenotazione. Nella serata di ieri, però, l’Asl con il suo profilo ufficiale social ha fatto marcia indietro rispondendo nei commenti alle domande degli utenti che si poteva andare anche senza Sms, ma solo con l’email di avvenuta registrazione. Oggi fino alle 18 vaccino Pfizer senza prenotazione nella Villa Floridiana dai 16 anni compiuti in su con i camper dell’Asl (ma è necessario essere registrati in piattaforma).

In Campania calano i ricoveri

Sono 300, intanto, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Campania, a fronte di 8.489 tamponi molecolari che sono stati analizzati nei laboratori regionali. Questi i dati che sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino quotidiano diffuso ieri, 4 giugno, e relativo alle 24 ore precedenti. Dei nuovi casi registrati, sono 105 sono i soggetti con sintomi, mentre altri 195 sono risultati positivi ma asintomatici. Il tasso di positività sui tamponi esaminati è dunque del 3,53% (ieri era del 3,28%).

Sono stati invece 10 i nuovi decessi registrati, di cui cinque deceduti nelle ultime 48 ore: il totale sale così a 7.239 vittime da inizio pandemia in tutta la regione. I guariti del giorno sono 1.105, che portano così a 349.128 le persone guarite complessivamente dal Coronavirus in Campania dallo scoppiare della pandemia. La pressione sugli ospedali regionali è ancora in calo: sono 642 i ricoverati (648 ventiquattro ore fa) per CoViD-19 in Campania, di cui 49 (ieri erano 54) nei reparti di terapia intensiva ed altri 593 (erano 594 ieri) in degenza ordinaria nei Covid Hospital regionali.

Open Weekend a Napoli 5-7 giugno, gli orari e gli hub

Per quanto riguarda l’Open Weekend per 18-59enni, di seguito gli orari e gli hub dove vaccinarsi: