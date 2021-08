La situazione di sabato 28 agosto sul Coronavirus in Campania In Campania si registrano 576 nuovi contagiati dal Covid19 su 14.304 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 4,02%. Si registrano inoltre 5 nuove vittime. Diminuiscono i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali della Campania, con 371 ricoverati tra reparti di terapia intensiva (21) e degenza ordinaria (350).

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si registrano 576 nuovi contagiati dal Covid19 su 14.304 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 4,02%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, leggermente inferiore rispetto al 4,29% del giorno precedente, con 696 nuovi positivi su 16.215 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi).

Si registrano inoltre 5 nuove vittime, di questi, uno è delle scorse 48 ore, gli altri quattro risalgono invece a periodi precedenti ma registrati soltanto giovedì (i dati dei bollettini fotografano la situazione alla mezzanotte precedente). Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicato ieri, venerdì 27 agosto 2021.

Tra i dati comunicati dall'Unità di Crisi regionale ci sono anche i posti letto nei Covid Hospital. Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva a quota 21, mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che passano da 361 a 350 (-11). Sono invece 3.272.255 le persone immunizzate in Campania, ovvero che hanno ricevuto entrambe le dose di vaccino. Resta dunque una quota di quasi il 30% di vaccinandi tutt'ora senza copertura immunitaria e che rischiano di contrarre il Coronavirus nella forma più grave e letale.

Questi i dati estratti dal bollettino nazionale pubblicato dalla Protezione Civile:

Casi attualmente positivi: 9.321

Ricoverati: 371

Di cui, in intensiva: 21

In degenza ordinaria 350

In isolamento domiciliare: 8.950

Guariti totali: 427.088

Decessi totali: 7.716

Casi totali da inizio pandemia: 444.125

Tamponi molecolari totali da inizio pandemia: 4.972.124

Persone sottoposte a tampone da inizio pandemia: 3.422.862

Intanto, Vincenzo De Luca ha spiegato nella consueta diretta del venerdì che "la Campania nei mesi di luglio e agosto ha retto l'arrivo dei tanti turisti. Ma ora bisogna riprendere con forza la campagna vaccinale. Se i nostri concittadini ci daranno una mano e ci impegniamo per settembre-ottobre per completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario", ha aggiunto De Luca.

La Campania è tornata regione "rossa" secondo i criteri della Mappa europea dei contagi redatta settimanalmente da Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Questo significa che in Regione, negli ultimi 14 giorni si sono avuti tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti, con una media del 4% del tasso di positività. Dopo la zona rossa, nella speciale mappa di Ecdc, c'è solo il rosso scuro, che indica il massimo rischio. Secondo la mappa diffusa ieri, tutta Italia sarebbe zona arancione con l'eccezione di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche (zone rosse) ed il Molise (zona verde, unica in tutto il paese ed anche di tutta l'Europa Occidentale, dove i colori prevalenti sono diventati rosso e rosso scuro).