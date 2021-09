La situazione di mercoledì 29 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania ci sono 222 nuovi casi Covid. L’occupazione dei posti letto è al 7,35% per l’area non critica o degenza ordinaria e al 2,55% per la Terapia Intensiva; il tasso di incidenza settimanale è di 38,17 nuovi positivi per 100mila abitanti. Nelle ultime ore si registrano 451 nuovi guariti e 8 vittime.

A cura di Redazione Napoli

In Campania sono stati registrati 222 casi Covid, su 18.799 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi), con una percentuale dell'1,18% (leggermente più bassa di quella registrata nei giorni scorsi, la media settimanale è dell'1,97%). Sale quindi a 455.758 il numero dei casi registrati in regione dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Complessivamente, fino ad oggi, in Campania ci sono state 7.915 vittime e sono guarite 440.778 persone.

Dagli ultimi dati disponibili (il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania e il prospetto nazionale di ieri) si evince che in regione ci sono 451 nuovi guariti e altre 8 vittime (5 delle quali decedute tra marzo e agosto ma registrate soltanto il 27 settembre, data a cui si riferisce il bollettino del giorno successivo). Le persone attualmente positive in Campania sono 7.065 (-237), di queste 6.798 sono in isolamento fiduciario domiciliare.

In ospedale ci sono complessivamente 267 persone, di cui 249 in area non critica o degenza ordinaria (-9, su 3.160 posti disponibili tra offerta pubblica e privata) e 18 in Rianimazione (-1, su 656 posti letto disponibili. La percentuale di occupazione dei posti letto (il parametro fondamentale per stabilire il "colore" della regione sotto il profilo del rischio Covid) è calcolata sulla disponibilità rilevata quotidianamente dal ministero della Salute; è del 7,35% per l'area non critica (la soglia massima è del 15%) e del 2,55% per la Terapia Intensiva (soglia al 10%), su un numero di posti complessivo rispettivamente di 3.511 e 744 (questi ultimi tra attivati e attivabili).

Il tasso di incidenza settimanale, l'altro fattore che determina il colore delle regioni, con 2.154 nuovi casi negli ultimi 7 giorni si attesta in base agli ultimi dati su 38,17 nuovi positivi per 100mila abitanti (leggermente più basso di quello registrato il giorno precedente, ovvero 38,56, su una soglia di 50).