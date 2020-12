Oggi, 23 dicembre, è l'ultimo giorno della "zona gialla" precedente al periodo di Natale: da domani, e fino al 6 gennaio, i giorni saranno arancioni o rossi, a seconda che siano festivi o feriali. Conseguenza dell'ultimo decreto del Governo, che ha imposto una nuova stretta nel tentativo di scongiurare il pericolo di assembramenti che potrebbe portare ad una terza ondata. Diversa situazione in Campania, dove la "pausa" dei 3 giorni di zona gialla non c'è stata: il governatore Vincenzo De Luca ha prorogato tutte le misure previste per la zona arancione, aggiungendone altre che riguardano una intensificazione dei controlli sui viaggiatori.

Nel bollettino di ieri, 22 dicembre (i dati sono relativi alla mezzanotte precedente) sono 791 i nuovi positivi in Campania (su 10.185 tamponi, con una percentuale quindi del 7,77%, leggermente più alta rispetto a quelle dei giorni precedenti); 78 sono asintomatici, 713 gli asintomatici.

Complessivamente dall'inizio dell'epidemia in Campania sono 182.050 i contagiati (con 192.7864 percentuale del 9,44%). Gli attualmente positivi sono 81,259 (-2273); di questi, 1.529 sono ricoverati in degenza ordinaria Covid (-42), 118 in Terapia Intensiva (-2) e 79.612 in isolamento domiciliare fiduciario (-2273). Nelle 24 precedenti al bollettino si registrano, infine, 3.039 nuove guarigioni (in totale 98.167) e 25 decessi (di cui 8 deceduti nelle 48 ore precedenti e 17 deceduti negli altri giorni ma registrati ieri; in totale i morti Covid in Campania sono 2.624).

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha aggiornato la situazione dei posti letto negli ospedali regionali: sono 3.160 quelli di degenza ordinaria, tra offerta pubblica e privata (di cui 1.529 occupati), mentre sono 656 quelli complessivi di Terapia Intensiva, di cui 118 occupati soltanto da pazienti Covid.