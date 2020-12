Le pesanti restrizioni anti-Covid imposte dal Regno Unito dopo la scoperta della cosiddetta «variante inglese» del Coronavirus, molto più virulenta, si fanno sentire. Oggi i voli in partenza da Londra e in arrivo a Napoli sarebbero dovuti essere tre: due sono stati cancellati, uno è contrassegnato come «ferry», ovvero volo a vuoto, senza passeggeri. Probabilmente gli aerei che arriveranno qui si limiteranno ad imbarcare nell'aeroporto di Capodichino, l'unico della Campania, persone che dovranno fare rientro nel Regno Unito. Nei prossimi giorni a quanto apprende Fanpage.it allo scalo aeroportuale partenopeo sono già stati comunicati i cosiddetti «SCR (acronimo di slot clearance request ndr.) di cancellazione» ovvero annullamento dei servizi per l'arrivo di un aereo.

La domanda che si pongono molti è come sia stato possibile che ben 7 persone siano sfuggite alle maglie dei controlli a Londra e siano riuscite ad arrivare a Napoli e solo una volta qui, controllate e risultate positive al tampone molecolare Covid-19. I passeggeri sono tra coloro che si sono imbarcati prima dell'annuncio delle restrizioni inglesi, facevano parte dei 245 viaggiatori che sono approdati in Italia a bordo di due voli.

I controlli disposti dalla Regione Campania a Capodichino hanno quindi funzionato: una volta appreso delle restrizioni in Uk e del perché (ovvero la scoperta della variante del virus Sars-CoV2) la Campania diramato la sua ordinanza e avvisato gli Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera). La tempestività ha evitato che sette persone, positive al Covid, potessero girare indisturbate. «Il dato conferma l'importanza della tempestività dell'intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione» sottolinea in una nota l'Unità di Crisi della Regione Campania. Ora occorrerà capire a quale tipologia di Coronavirus siano risultati infetti i sette: se a quello mutato o a quello già in giro in Italia.

A tutti i cittadini provenienti dal Regno Unito in arrivo in Campania è fatto obbligo di sottoporsi ai controlli predisposti dall'Usmaf, dalle Asl e dalle altre strutture sanitarie di concerto con l'unità di crisi regionale e l'istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, attraverso la somministrazione di tamponi. Obbligo di osservare l'isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni dal momento dell'ingresso in Italia e di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'ingresso sul territorio regionale, il proprio arrivo al dipartimento di prevenzione delle Asl. L'Asl Napoli 1 Centro in merito a quanto disposto dall'ordinanza regionale 99 della Campania e dall'ordinanza del ministero della Salute ha reso noto che per quanto concerne il territorio di competenza dell'azienda sanitaria 1 (cittadini residenti o domiciliati o temporaneamente presenti a Napoli, Capri e Anacapri), la segnalazione va inoltrata esclusivamente collegandosi al sito www.aslnapoli1centro.it, cliccando sul link dichiarazione viaggiatore che sarà attivo dalle 10 di domani e compilando il form con i dati anagrafici. L'Asl Napoli 1 Centro provvederà a stabilire contatto e convocazione per l'esecuzione del tampone molecolare.