Sette passeggeri arrivati in aereo a Napoli e provenienti da Londra positivi al Coronavirus. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, che ha disposto, per queste vacanze natalizie, controlli su chiunque arrivi in Campania negli aeroporti e nelle stazioni: i sette sono stati controllati all'aeroporto di Napoli Capodichino e trovati positivi al Sars-Cov-2. Come rende noto ancora la Regione Campania, si stanno effettuando analisi più approfondite sul virus per determinare se si tratti della nuova variante del Coronavirus, isolata per la prima volta proprio nel Regno Unito, che desta più preoccupazione per la maggiore velocità di diffusione. Ecco la nota diramata dall'Unità di Crisi regionale:

In relazione agli immediati controlli fatti scattare ieri all'aeroporto di Capodichino, sono stati sottoposti a tampone molecolare i 245 passeggeri sbarcati dai due voli provenienti da Londra. Di questi 7 sono risultati positivi. Il dato conferma l'importanza della tempestività dell'intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione. Seguirà l'esame per la caratterizzazione della tipologia di coronavirus

Nuovo Coronavirus, sospesi i voli tra Italia e Regno Unito

Proprio per la nuova variante del Sars-Cov-2 isolata per la prima volta oltre la Manica, l'Italia – così come altri Paesi in Europa e non solo – ha deciso di sospendere i voli con la Nazione anglosassone. "Dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna" ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I voli provenienti da Londra sui quali sono stati individuati i sette positivi a Napoli sono dunque quelli dei giorni scorsi, visto che oggi dal Regno Unito è arrivato soltanto chi doveva fare rientro presso le proprie abitazioni.