La Campania resta area gialla, con rischio moderato, per il Coronavirus, al momento. Questa la decisione del Ministero della Salute, che ieri ha confermato la classificazione della regione meridionale, dopo aver monitorato gli ultimi dati su contagi e ricoveri, dopo il Dpcm del 3 novembre scorso firmato dal Governo. Il ministero ha anche inviato gli ispettori in Regione per una ulteriore verifica dei dati. Ma non è escluso che nei prossimi giorni la situazione possa cambiare, mentre si parla di possibili istituzioni di zone rosse locali. In quest'ultimo caso l'attenzione è puntata soprattutto sui Comuni di Castellammare di Stabia e Giugliano in Campania, dove nelle ultime ore si sono registrati aumenti di contagi. Il governatore Vincenzo De Luca dopo la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di confermare la Campania in zona gialla, quella ovvero a rischio moderato in relazione all'emergenza Covid, ha detto: "Ora bisogna assumere comportamenti rigorosi per rispettare le regole e contrastare l'epidemia".

Ieri numeri nuovi positivi e tamponi in calo

Ieri, intanto, i numeri dei nuovi positivi hanno registrato un lieve calo: i nuovi casi, emersi nelle ultime 24 ore, sono 2.716, come reso noto dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi regionale; i nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 14.290 tamponi. In Campania sale così a 92.755 il numero complessivo dei contagiati dal Sars-Cov-2 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre sono 1.153.786 i tamponi analizzati complessivamente. Nelle ultime 24 ore si segnalano purtroppo anche 18 decessi, che fanno salire il computo totale dei morti causati dal Coronavirus in Campania a 862; sono invece, fortunatamente, 790 i guariti (totale 17.665).

Scuole chiuse, i giudici confermano l'ordinanza

Sempre nella giornata di ieri, il Tar Campania ha respinto due ricorsi proposti per la sospensione dell'ordinanza regionale firmata da Vincenzo De Luca che dispone l'attività didattica a distanza nelle scuole della Campania. Anche il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tar, ma ha chiesto alla Regione di presentare ulteriore documentazione.

In Irpinia, Lauro torna zona rossa

In Irpinia, intanto, il sindaco di Lauro con un'ordinanza ha ristabilito la zona rossa Covid19, che era stata già istituita lo scorso aprile. Ci si potrà spostare da casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Potrà fare la spesa solo un componente della famiglia in ordine alfabetico per iniziale del cognome. Negozi chiusi alle 20. Confermato divieto di fumare nelle aree pubbliche.