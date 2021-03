È ancora alto il numero dei contagi da Coronavirus che si registra in Campania: stando a quanto riportato nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, sono stati 2.709 i nuovi casi, emersi dall'analisi di 23.591 tamponi. Resta alto, dunque, anche il tasso di positività – il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – che si attesta all'11,48%. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione Campania, inoltre, si evince che resta ancora alto, purtroppo, anche il numero di morti: sono stati 45, infatti, i nuovi decessi, mentre da giorni il numero dei guariti non riesce ad eguagliare o superare quello dei nuovi casi. Questi dati si traducono, inevitabilmente, anche con un aumento della pressione sugli ospedali e quindi dei ricoveri, sia nei reparti di degenza ordinaria che nelle terapie intensive.

Intanto, gli ultimi dati sull'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania hanno anche certificato che si tratta della terza regione in Italia per numero di positivi al Sars-Cov-2 dall'inizio della pandemia, dietro soltanto a Lombardia e Veneto: sono state 289.574 le persone contagiate dal Coronavirus in Campania in un anno. I casi che fino ad ora si sono registrati in Campania rappresentano il 9,33% dei casi totali che si sono registrati in Italia dall'inizio della pandemia di Coronavirus. La Campania risulta anche la quinta regione dello Stivale per tamponi eseguiti, che sono stati 3.126.088, mentre è al settimo posto, purtroppo, per numero di decessi, che invece sono stati 4.550. Napoli e provincia, naturalmente, la zona più colpita, con quasi il triplo dei casi rispetto a Caserta e Salerno, rispettivamente seconda e terza.