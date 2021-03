La Campania è la terza regione d'Italia per numero di casi totali di coronavirus. Il "sorpasso" sull'Emilia-Romagna certifica che la regione guidata da Vincenzo De Luca è ormai dietro alle sole Lombardia e Veneto, le prime regioni coinvolte nell'emergenza pandemica un anno fa. Ma da settembre la seconda ondata di coronavirus ha letteralmente travolto la Campania, che ha superato di record in record tutti i dati negativi registrati nelle altre regioni che per prime avevano avuto a che fare con l'emergenza Covid, come Liguria, Toscana, Piemonte ed ora anche l'Emilia Romagna.

Con 289.574 casi positivi, la Campania sale così sul gradino più basso del podio, nettamente staccata dalla Lombardia (640.362) e dal Veneto (344.875). La Campania rappresenta il 9,33% dei casi totali in Italia (ad oggi 3.101.093 casi totali). Le persone sottoposte a tampone, in Campania, sono state finora 2.155.989, con un tasso di positività pari al 13,43% in regione. Il numero di attualmente positivi è invece il numero attualmente da record in Italia: 91.233, cifra più alta tra tutte le regioni. Cifre e dati che certificano come la Campania non sia mai del tutto uscita dall'emergenza coronavirus, e che a distanza di un anno l'ondata pandemica è ben lontana dall'essere stata respinta.

Questo il riepilogo complessivo dei dati dell'emergenza Coronavirus in Campania da inizio pandemia:

Casi positivi totali: 289.574 (3° in Italia)

Tamponi totali eseguiti: 3.126.088 (5° in Italia)

Persone totali sottoposte a tampone: 2.155.989 (3° in Italia)

Guariti totali: 193.791 (6° in Italia)

Decessi totali: 4.550 (7° in Italia)

Questi i casi totali suddivisi per provincia da inizio pandemia: