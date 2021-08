La situazione di martedì 17 agosto sul Coronavirus in Campania Stabile la situazione epidemiologica in Campania, con 183 nuovi positivi registrati nell’ultimo bollettino, a fronte però di un ridotto numero di tamponi. In leggero aumento il tasso di positività, che si attesta al 4,68%. A Procida, dove in primavera era stata attuata una massiccia campagna vaccinale, sono in aumento i contagi.

Resta sostanzialmente stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania: sono 183 i nuovi casi registrati nell'ultimo bollettino, diramato come di consueto dall'Unità di Crisi regionale. In lieve aumento il tasso di positività – il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – che si attesta al 4,68% a causa dell'esiguo numero dei tamponi che sono stati processati (dal momento che l'ultimo dato si riferisce alla giornata di domenica). In diminuzione i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano, invece, quelli nei reparti di degenza ordinaria Covid.

A Procida aumentano i contagi

Se sul territorio regionale, tutto sommato, i contagi sono stabili, in alcune zone della Campania si registra una risalita: è il caso dell'isola di Procida, nel Golfo di Napoli, dove nonostante una massiccia campagna di vaccinazione messa in campo in primavera, i casi di Coronavirus sono in aumento. "Procida sta registrando un grande aumento dei contagi da coronavirus. Non si tratta di un singolo focolaio, ma di una circolazione diffusa del virus che le piccole comunità come la nostra tracciano prima delle grandi città. Tra una settimana l'emergenza sarà di nuovo all'attenzione nazionale" ha detto il sindaco Dino Ambrosino.

A Napoli aumentati i poveri a causa del Covid

La pandemia di Coronavirus ha anche aumentato le difficoltà economiche di tante persone. Lo testimonia, ad esempio, la fila che spesso si osserva all'esterno della Mensa del Carmine, nel cuore di Napoli. "C'è uno zoccolo duro di napoletani che vengono a chiedere i pasti" ha spiegato don Francesco Sorrentino, parroco della chiesa del Carmine, in prima linea anche all'attigua mensa.