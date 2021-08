Alla Mensa del Carmine più italiani che stranieri: “La povertà è aumentata dopo il Covid” Alla Mensa del Carmine sempre più italiani in fila, oltre a migranti e clochard. L’aumento registrato proprio in seguito alla pandemia da Covid, che ha rovinato molte piccole attività. “Qui da noi 5-600 pasti al giorno”, spiegano i volontari, “ma ad agosto che siamo gli unici aperti arriviamo fino ad 800 di media quotidiana”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono aumentati gli italiani che si presentano alla Mensa del Carmine per ricevere un pasto gratuito. Lo hanno spiegato i volontari della mensa, che ad agosto è stata l'unica rimasta aperta in tutta Napoli, fornendo tra i 7 e gli 800 pasti al giorno. Ma è il bacino d'utenza ad essersi allargato: se prima erano solo migranti e senza fissa dimora, da qualche tempo il numero di italiani che vi si presentano è cresciuto enormemente. E molti a causa del Covid, che sembra aver affossato molte piccole attività.

"C'è uno zoccolo duro di napoletani che vengono a chiedere i pasti", ha spiegato Don Francesco Sorrentino, parroco della vicina chiesa del Carmine e tra i volontari in prima linea della Mensa, che spiega come l'aumento della povertà sia probabilmente dovuto anche alla crisi economica generata dal Covid nell'ultimo anno e mezzo. Linea spiegata anche da Elvira Del Luca, volontaria: "Anche io ho notato questo fenomeno: sono tanti i napoletani che vengono alla Mensa, e sono aumentati da quando è arrivata la pandemia". In media, la Mensa del Carmine riesce a fornire tra i 5 e i 600 pasti al giorno: ma ad agosto, con le altre chiuse, il numero sale fino ad 800 pasti quotidiani. "Siamo circa 40 volontari e ci alterniamo tutti i giorni", ha spiegato invece Alessandra Iannuccielli, altra volontaria della Mensa del Carmine, "considerando che non abbiamo risorse nostre, ma ci basiamo sulle donazioni dei benefattori, riusciamo a fornire comunque un numero di pasti al giorno elevato. Ma il sorriso che riceviamo da queste persone è molto di più di quanto noi diamo: ci sforziamo tutti i giorni di dare a queste persone un pasto come se fossero a casa".