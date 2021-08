Covid, aumentano i casi a Procida. Il sindaco: “Il virus circola veloce, vaccinatevi” Il sindaco di Procida Dino Ambrosino lancia l’allarme: contagi in aumento in tutta l’isola. “Non si tratta di un singolo focolaio, ma di una circolazione diffusa del virus”, ha spiegato, “che le piccole comunità come la nostra tracciano prima delle grandi città. Tra una settimana”, l’allarme di Ambrosino, “l’emergenza sarà di nuovo all’attenzione nazionale”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aumentano i casi di Coronavirus a Procida, e il sindaco Dino Ambrosino corre ai ripari invitando la popolazione isolana ancora non vaccinata a sottoporsi quanto prima al vaccino. "Difendiamo le nostre libertà e approfittiamo delle occasioni che ci sta dando la campagna vaccinale: venerdì 20 e venerdì 27 agosto, al Municipio di Procida, appuntamento dalle 10 alle 18 per i vaccini".

Il virus sta circolando veloce, spiega il primo cittadino di Procida, soprattutto tra i giovani. E anche se "contagia di meno chi è vaccinato e con effetti meno gravi", ha spiegato Ambrosino, "non si tratta di un singolo focolaio, ma di una circolazione diffusa. Le piccola comunità come la nostra tracciano la strada prima delle grandi città. Tra una settimana l'emergenza sarà di nuovo all'attenzione nazionale", ha aggiunto ancora Ambrosino, che ha spiegato come la vaccinazione, che ha riguardato in primis fragili ma soprattutto anziani e over 50, ha consentito la dispersione del virus. Di fatto, a rischio sono ora i più giovani, non vaccinati, che in estate sono più portati a spostarsi e a contagiarsi.

Questo l'appello completo fatto dal sindaco Dino Ambrosino:

