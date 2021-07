In Campania zero morti di Covid19 per due giorni consecutivi, non accadeva da quasi 300 giorni. In calo anche la curva dei contagi, col tasso di positività che scende dal 2,19% all’1,91%, con 110 nuovi positivi al Coronavirus registrati ieri su 5.735 tamponi molecolari esaminati. Questi i dati del Bollettino ufficiale dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19 della Campania che, come sempre, fotografano la situazione alla mezzanotte precedente.

Relativamente all'occupazione in ospedale, dai dati si evince che i posti letti occupati nei reparti di medicina generale sono 211 su un totale di 3.160 tra offerta pubblica e privata, mentre in Terapia Intensiva sono ricoverate 19 persone (su un totale di 656 posti disponibili). Due giorni fa i ricoverati in degenza ordinaria erano stati 208, 19 quelli in Terapia Intensiva e 7.366 gli ancora positivi in isolamento domiciliare fiduciario. Nel bollettino precedente i nuovi positivi erano stati 139, con 9 decessi, ma nessuno di questi era avvenuto nelle 48 ore precedenti, ma tutti morti nei mesi prima e registrati soltanto l’altro ieri.

Intanto, in Campania per questa settimana si annuncia una riduzione delle forniture di vaccini rispetto ai quantitativi inviati a giugno. Mercoledì sono attese 193mila dosi di vaccini Pfizer, mentre l’ultima settimana di giugno erano state 277mila. Si tratterebbe quindi di un taglio di circa il 40%. A Napoli, intanto, da oggi fino a giovedì 8 luglio proseguono gli OpenDay vaccinali per i richiami con i vaccini di tipo Pfizer. Mentre entra nel vivo la campagna di vaccinazioni di quartiere con i camper sanitari dell’Asl Napoli 1 Centro.