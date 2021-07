Con 139 nuovi positivi registrati ieri, 3 luglio, raggiunge quota 424.656 il numero dei casi Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, con 409.559 guariti e 7.504 morti. Risultano ancora positive 7.593 persone; di queste, 208 sono ricoverate in area non critica (-4 rispetto alla rilevazione precedente, su 3.160 posti letto disponibili in regione tra pubblico e privato), 19 in Terapia Intensiva (+1, su 656 posti) e 7.366 in isolamento domiciliare fiduciario (+6).

I dati sono contenuti nel bollettino Covid di ieri, diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania, e nel prospetto nazionale della Protezione Civile. Nell'ultimo aggiornamento si registrano 127 nuovi guariti e 9 decessi (di questi, 0 nelle precedenti 48 ore e tutti deceduti in precedenza ma registrati nel bollettino di ieri). I tamponi analizzati sono stati 12.850 (di cui 6.339 molecolari e 6.511 antigenici rapidi); dal 1 luglio la Regione Campania non fornisce più il dato su sintomatici e asintomatici.

In Campania sono state somministrate 5.165.681 dosi di vaccino, il 90,45% di quelle consegnate (5.710.920). Di queste, 3.359.821 sono le prime dosi, 1.805.860 le seconde dosi. La provincia con più vaccinati è quella di Napoli (2.599.692), seguita da Salerno (986.313), Caserta (855.245), Avellino (417.507) e Benevento (298.892). Ieri sono state somministrate 558 dosi (15 prime e 543 seconde). I dati sono aggiornati alle 8 di oggi, 4 luglio. Dalla prossima settimana l'Asl Napoli 1 ha deciso di puntare sulle "vaccinazioni di quartiere", con camper attrezzati; in città si stima che la percentuale di persone che ancora non hanno ricevuto la prima dose oscilli tra il 30 e il 40%.