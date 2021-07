Camper sanitari dell’Asl in ogni quartiere per vaccinare chi ancora non l’ha fatto senza prenotazione. A Napoli tra il 30 e il 40% delle popolazione non ha ricevuto finora nemmeno la prima dose e in questo modo non sarà possibile raggiungere l’immunità di gregge. Per questo, l’Asl Napoli 1 Centro, guidata dal direttore generale Ciro Verdoliva, ha deciso di cambiare strategia e puntare sulle vaccinazioni nei quartieri dove le percentuali di adesione alla campagna vaccinale sono più basse. Mancano all’appello soprattutto giovani e giovanissimi. Ma i riluttanti si trovano un po’ in tutte le fasce d’età. Verdoliva: “Stiamo andando noi dalle persone”.

La mappa dei camper vaccinali per quartiere

Ad oggi, sono 5 milioni 41mila le vaccinazioni fatte in Campania, delle quali 1,7 milioni di seconde dosi e 3,3 milioni di prima dose. L'obiettivo, ha spiegato ieriil governatore Vincenzo De Luca, è arrivare a immunizzare la Campania entro dicembre. Dalla prossima settimana i camper vaccinali dell’Asl di quartiere saranno a pieno regime. Da ieri, a Porta Capuana è presente il truck dell'Asl Napoli 1 Centro, che fino alle 18,30 ha somministrato oltre 600 dosi di Pfizer. Dalla prossima settimana via con i punti vaccinali nei distretti sanitari che già stanno vaccinando all'Arenella e Vomero e a Chiaiano e Marianella. Da lunedì si parte da Corso Vittorio Emanuele, da mercoledì via a Bagnoli-Fuorigrotta, Pianura-Soccavo, e al Distretto 26 di Colli Aminei, San Carlo all'Arena, Stella. Via anche al distretto sanitario di San Gennaro, mentre già da martedì via a San Pietro a Patierno e al Distretto 31 dell'Annunziata.