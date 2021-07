Sono 98 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania su 6.200 nuovi tamponi molecolari esaminati, con un tasso di positività dell’1,58%, leggermente superiore a quello registrato il giorno precedente dell’1,4%. Basso ma comunque quasi il triplo della media nazionale. Pesano infatti i pochissimi tamponi che vengono analizzati quotidianamente a fronte di un numero di contagi che resta comunque alto. Mentre sono 11 i nuovi morti per Covid, di cui tre (spiega il bollettino regionale) deceduti nelle ultime 48 ore mentre altri otto sono deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Resta bassa la pressione sugli ospedali campani: 230 i ricoverati totali, di cui 18 in terapia intensiva e 212 nei reparti di degenza ordinaria.

Per aumentare la percentuale dei vaccinati a Napoli, attualmente ferma poco sopra il 60%, l’Asl Napoli 1 ha deciso di puntare sulle vaccinazioni di quartiere con i camper sanitari. Mentre i grandi centri vaccinali saranno dedicati di più agli OpenDay per le seconde dosi. Nel week end sarà chiusa solo la Fagianeria di Capodimonte, ma poi riaprirà lunedì e martedì con un doppio open day di seconde dosi Pfizer. Ieri, il governatore Vincenzo De Luca ha detto che "abbiamo raggiunto risultati importanti in Campania, abbiamo sfondato il muro dei 5 milioni di cittadini vaccinati. Sono 5 milioni 41.000 di cui a 1.700.000 abbiamo somministrato la doppia dose, a 3,3 milioni una dose". Ma “sulla dose singola – spiega il governatore – siamo quasi al 70% dei vaccinabili, ma abbiamo anche 700.000 cittadini che non hanno fatto la prima dose e quindi serve prudenza. Ci siamo posti l'obiettivo di immunizzare tutta la Campania entro il 2021, quindi dobbiamo passare a 9 milioni e 200 mila vaccinati entro fine anno. Questa battaglia la si vince con la tenacia, quando non ci si stanca. Avevamo l'obiettivo del 70% di vaccinati per luglio ma poi c'è stata qualche distrazione, ora grazie a dio vedo una ripresa di voglia di vaccinarsi. Abbiamo richiamato i cittadini a responsabilità, mi pare ci sia una prima risposta. Poi ci prepariamo per fare a fine agosto-settembre la vaccinazione di massa nelle scuole”.