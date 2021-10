La situazione di domenica 3 ottobre sul Coronavirus in Campania In Campania si registrano 303 nuovi contagi su 19.052 test analizzati (tra antigenici rapidi e tamponi molecolari), con una percentuale di positività dell’1,59%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti. Non si registrano nuovi decessi nelle ultime 48 ore. I ricoverati in terapia intensiva salgono da 21 a 22 (+1), scendono i posti letto occupati in degenza ordinaria Covid da 212 a 206 (-6).

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si registrano 303 nuovi contagi su 19.052 test analizzati (tra antigenici rapidi e tamponi molecolari), con una percentuale di positività dell'1,59%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, leggermente più basso rispetto all'1,84% del giorno precedente, con 286 nuovi positivi al Coronavirus su 15.541 tamponi molecolari e test antigenici esaminati. Non si registrano nuovi decessi per Covid nelle ultime 48 ore. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicato ieri, sabato 2 ottobre 2021 ed aggiornato alla mezzanotte del giorno precedente (venerdì 245 settembre), i bollettini regionali fotografano la situazione nelle ultime 24 ore.

Lieve aumento dei ricoveri di pazienti gravi nei nei reparti di terapia intensiva Covid degli ospedali della Campania, che salgono da 21 a 22 (+1) su 656 posti disponibili. I posti letto occupati in degenza ordinaria Covid, invece, scendono da 212 a 206 (-6 rispetto al giorno prima) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Terza dose vaccino a medici e infermieri

Partiranno domani le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid19 a medici, inferimeri e personale sanitario a Napoli, che sono registrati sulla piattaforma regionale Sinfonia e hanno ricevuto la seconda dose entro il 30 marzo 2021. L'Asl convocherà 5mila persone al giorno, fino a 25mila sanitari in totale. Si tratta della terza dose booster dei vaccini mRna, Pfizer e Moderna.Entro la settimana si conta di completare la copertura vaccinale per tutto il personale sanitario napoletano. Chi non sarà vaccinato questa settimana, per eventuali impedimenti, potrà farlo senza prenotazione negli Open Day periodici.