La situazione di domenica 25 luglio sul Coronavirus in Campania Si conferma in aumento il trend dei contagi di Coronavirus in Campania: gli ultimi dati parlano di 341 e di un tasso di positività che è schizzato al 4,27%. In previsione dell’estensione del green pass prevista per il 6 agosto, intanto, ieri a Napoli migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare il proprio dissenso.

Si confermano purtroppo in aumento, a causa della variante Delta, diventata ormai dominante, i nuovi casi di Coronavirus in Campania: l'ultimo bollettino sulla situazione epidemiologica, diramato dall'Unità di Crisi, parla di 341 nuovi contagi, con un indice di positività – rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – che è schizzato al 4,27%. Sul fronte dei decessi, si registra purtroppo ancora un morto.

La Campania resta in zona bianca

L'aumento dei contagi, però, non è accompagnato a un aumento dei ricoveri: secondo gli ultimi dati di ieri, infatti, c'è stata una notevole diminuzione del numero dei ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, mentre un solo accesso in più rispetto al giorno precedente si è registrato in terapia intensiva. Per il tasso di ospedalizzazione che rimane basso, secondo i nuovi parametri fissati dal governo, nonostante l'aumento dei contagi, anche la prossima settimana la Campania sarà in zona bianca, come stabilito dal monitoraggio settimanale dell'Iss.

A Napoli proteste contro l'estensione del green pass

Intanto, ieri, a Napoli migliaia di persone, tra cui anche No-Vax, sono scese in piazza per protestare contro l'estensione del green pass: dal prossimo 6 agosto, infatti, il green pass sarà obbligatorio per consumare (al tavolo) in bar e ristoranti al chiuso, per partecipare a grandi eventi, per accedere a musei, piscine e palestre. Al grido di "No green pass, meglio morire liberi", in migliaia come detto si sono radunati in piazza Dante, nel cuore di Napoli, per manifestare il proprio dissenso all'estensione del green pass.