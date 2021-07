“No Green Pass”, a Napoli e Salerno centinaia di No Vax assembrati in piazza per protestare Centinaia di persone No Vax sono scese in piazza a protestare oggi pomeriggio a Napoli e Salerno contro l’introduzione del Green Pass obbligatorio da parte del Governo Draghi. A Napoli i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Dante, nel cuore del centro storico.

Centinaia di persone No Vax sono scese in piazza a protestare oggi pomeriggio a Napoli e Salerno contro l'introduzione del Green Pass obbligatorio da parte del Governo Draghi. A Napoli i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Dante, nel cuore del centro storico alle 17,30. I No Green Pass sono scesi in strada con bandiere tricolore che recano sopra la scritta "libertà" e striscioni con le scritte "Libertà per tutti". In piazza anche adolescenti e ragazzini. Moltissime persone assembrate a Salerno per la manifestazione, tante senza mascherina. Lo slogan che gridano tutti è "No green pass" e "libertà".

A piazza Dante bloccata la strada. Circolazione in tilt. Sono presenti camionette delle forze dell'ordine, che stanno vigilando sul corteo.