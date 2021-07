In Campania si contano 210 nuovi contagi da Covid19 su 7.435 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tamponi, del 2,82%, leggermente più basso di quello registrato il giorno prima del 2,94%. Questi gli ultimi dati dell’Unità di Crisi per l’emergenza Coronavirus della Campania, diffusi nel bollettino di ieri, sabato 10 luglio 2021, e aggiornati alla mezzanotte del giorno precedente, nell’attesa del nuovo bollettino di oggi, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, attorno alle 17.

Si registrano purtroppo anche due morti per Covid19 (lo scorso weekend, dopo molti mesi si era arrivati a zero morti per due giorni consecutivi): uno nelle ultime 48 ore ed un un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri.

Non cala la pressione sugli ospedali, dove si trovano ancora ricoverati 215 pazienti per Covid: tra questi, 15 sono in terapia intensiva, 5 in meno rispetto al giorno precedente, mentre altri 200 sono nei reparti di degenza ordinaria, uno in meno rispetto a venerdì. Questo il report completo dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15 (-5)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 200 (-1)

(*Posti letto Covid e Offerta privata)

La Campania è in zona Bianca Covid e ci resterà anche la prossima settimana. Tuttavia, nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute venerdì è stata inserita, insieme ad altre 5 regioni, nelle aree «a rischio moderato». Preoccupa la Variante Delta. Dunque non è più a rischio basso, ma è un gradino più in su nel livello di allarme. Il rischio epidemico risponde ad una domanda:ci sono nuovi casi negli ultimi cinque giorni? Se sì, allora si passa alla seconda domanda: vi è evidenza di un aumento della trasmissione? Quando si risponde sì anche a quest'altra domanda , vi è evidenza che la trasmissione sia gestibile con misure locali allora si è davanti ad un «rischio moderato». Altrimenti è rischio alto. Le altre regioni a rischio moderato insieme alla Campania sono Abruzzo, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano. Nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.