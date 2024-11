video suggerito

La sfida Kamala Harris-Donald Trump sul presepe di San Gregorio Armeno a Napoli: opera di Genny Di Virgilio La sfida tra Trump e Harris finisce sul presepe a San Gregorio Armeno: opera del maestro Genny Di Virgilio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La sfida Kamala Harris-Donald Trump per le elezioni presidenziali negli Usa finisce sul presepe napoletano a San Gregorio Armeno, la storica strada dei maestri pastoriai. Opera delle abili mani del maestro artigiano Genny Di Virgilio. È quasi un ultimo faccia a faccia virtuale, considerando che mancano pochissime ore per decidere il prossimo numero uno della Casa Bianca. Si voterà nella notte tra il 5 e il 6 novembre, ora italiana, anche se in alcuni Stati il voto è già iniziato.

Elezioni Usa, le statuine di Trump e Harris sul presepe napoletano

Nell'opera di Di Virgilio, ad ogni modo, la statuina dell'ex presidente repubblicano Donald Trump è quella più alta. Il tycoon è in completo blu e ha il braccio alzato ed il pugno chiuso come nell' iconica immagine del giorno del suo ferimento. Kamala Harris, attuale vicepresidente democratica, con uno smagliante sorriso, sfoggia un tailleur rosa ed una collana di perle. Davanti a loro due leggii come quelli utilizzati nei faccia a faccia televisivi con la bandiera a stelle e strisce a fare da sfondo.

Già meta di selfie dei turisti

I due pastori, una volta ultimati, sono stati esposti da Di Virgilio sullo scaffale delle statuine vip a disposizione dei selfie delle migliaia di turisti che, complice la giornata di caldo sole, affollano in questi giorni il centro storico di Napoli. Stando ai sondaggi più recenti, tra i sette Stati chiave individuati nelle scorse settimane ce ne sarebbero soprattutto due che sono ancora in bilico: il Nevada e la Pennsylvania. Bisognerà aspettare martedì per conoscere l'esito della sfida politica che sta tenendo col fiato sospeso gli Stati Uniti.