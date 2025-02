La serie tv Portobello su Enzo Tortora si gira a Castel Capuano: set con Fabrizio Gifuni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La serie Tv "Portobello" su Enzo Tortora, diretta da Marco Bellocchio, si gira a Castel Capuano, ex sede del Tribunale di Napoli. Le riprese cinematografiche si terranno il 26 febbraio prossimo, in via Concezio Muzy, la stradina che porta all'interno dell'antica fortezza normanna. Proprio a Napoli, infatti, si tenne il processo ad Enzo Tortora, popolare conduttore televisivo detenuto ingiustamente in carcere dopo le accuse per camorra e traffico di stupefacenti di alcuni collaboratori di giustizia poi rivelatesi del tutto infondate. Si trattò di uno degli errori giudiziari più famosi d'Italia.

Tortora nella fiction televisiva, la priam diretta dal maestro del cinema italiano Marco Bellocchio, è interpretato dall'attore Fabrizio Gifuni, già Nino Sarratore nell'ultima stagione de L'Amica Geniale, attore feticcio di Bellocchio che l'ha diretto anche in "Fai bei sogni", "Esterno notte" e "Rapito".

Le riprese di Portobello a Castel Capuano

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha istituito in via Concezio Muzy – nel tratto compreso tra i civici n°29 e n°57 – per il giorno 26 febbraio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione dei mezzi di scena della società di produzione della serie TV “Portobello”..

Altre riprese si terranno in piazza del Gesù, il 21 febbraio. Qui è previsto:

A) Sospendere, il giorno 21/02/25, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e comunque fino a cessate esigenze, in Piazza del Gesù, le aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi).

B) Sospendere, il giorno 21/02/25, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e comunque fino a cessate esigenze, in Calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico di controllo degli accessi, le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

C) Consentire, il giorno 21/02/25, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e comunque fino a cessate esigenze, in Calata Trinità Maggiore, alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato alla precedente lettera A), la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta a pagamento (strisce blu), sospesa al precedente punto B).