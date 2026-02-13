“La scuola del Rione Conocal di Napoli ha la muffa alle pareti”: aula chiusa e bimbi spostati

"La scuola al Rione Conocal di Napoli ha la muffa alle pareti, infiltrazioni e intonaci scrostati. Chiusa l'aula e interdetta una zona del plesso scolastico. I bimbi spostati in un'altra classe". Lo denuncia il sindacato Cisl Fp, in merito all'asilo nido Callas di Ponticelli, nella zona orientale della città. "Questo asilo – commentano Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti della Cisl – fu oggetto circa due mesi di un sopralluogo promosso dagli RLS della Cisl Fp, nel quale furono indicati una serie di interventi a farsi, nonché verifiche statiche strutturali. Le pareti e i soffitti presentano problemi di muffa, di infiltrazioni, lesioni, problemi idrici ed elettrici, problemi di microclima. Ebbene, dopo due mesi nulla si è fatto".

La Cisl: "Situazione peggiorata, bimbi spostati"

Anzi, secondo i sindacalisti, la situazione da allora sarebbe addirittura peggiorata: "Si notano oggi crepe alle parete e ai soffitti. Abbiamo segnalato la questione all'ufficio tecnico della VI Municipalità, ma nulla si è ancora mosso. Le Rls hanno chiesto un nuovo sopralluogo lunedì. Non possiamo accettare altri ritardi, stiamo parlando della sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiediamo anche una indagine ispettiva amministrava per individuare in capo a chi sono le responsabilità". Il sindacato si è rivolto al Comune affinché intervenga sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie sui plessi scolastici di competenza nella VI Municipalità.

Il caso della scuola Lotto O in commissione

Negli scorsi giorni, i due sindacalisti avevano sollevato il caso della scuola Lotto O di Ponticelli, chiusa da settembre, dove persistono numerose criticità, secondo i sindacati. Se ne è discusso oggi in commissione Scuola, presieduta da Aniello Esposito. La priorità condivisa è garantire la riapertura e la piena fruizione della scuola in condizioni di assoluta sicurezza per alunni, docenti e personale.

L’assessora Maura Striano ha ribadito che "l’Amministrazione centrale è a supporto di tutte le Municipalità per gli interventi di manutenzione ordinaria: laddove emergano criticità più rilevanti che non si riescono a sostenere autonomamente, viene richiesto di predisporre una delibera di prelievo dal fondo di riserva da sottoporre alla Giunta, confermando la massima attenzione verso le esigenze delle scuole e in particolare verso la Municipalità VI, che presenta le condizioni più complesse, e risulta infatti tra quelle con il maggior numero di interventi finanziati attraverso il PNRR. Il problema strutturale – ha concluso – è rappresentato dalla carenza di risorse economiche e umane a disposizione delle Municipalità".

Il Servizio Edilizia Scolastica ha spiegato che le prove di carico al Lotto O sono state effettuate a dicembre perché la delibera di prelievo dal fondo di riserva è arrivata a metà settembre. Con 300 mila euro sono state finanziate le prove di carico del Lotto O e il consolidamento del solaio della Scuola Nuova – ha chiarito – e per il Lotto O sono stati comunque concordati ulteriori interventi per garantire condizioni di decoro e sicurezza prima del rientro a scuola, compresa la rimozione precauzionale di alcuni elementi architettonici che destano preoccupazione, come il timpano sulla facciata dell'edificio, opere che saranno anch’esse oggetto di un nuovo prelievo dal fondo di riserva.

Nelle conclusioni, per il presidente Esposito l’impegno politico e amministrativo dovrà ora tradursi in atti concreti, tempi certi e verifiche costanti affinché il diritto allo studio sia tutelato in ambienti sicuri e adeguati in tutto il territorio municipale. Per questo si è assunto personalmente l’impegno di seguire l’iter della delibera della Municipalità per il prelievo dal fondo di riserva, così da assicurare le risorse necessarie a mettere in sicurezza la scuola del Lotto O non solo nell’immediato, ma anche per i prossimi anni.