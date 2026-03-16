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Quando chiudono le scuole a Napoli e in Campania per Pasqua 2026, il calendario dei giorni di vacanza

Le scuole di Napoli e della Campania chiuderanno giovedì 1° aprile fino a martedì 7 aprile (compreso). Pasqua 2026 attesa per domenica 5 aprile.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Le scuole a Napoli e in Campania chiuderanno per le vacanze di Pasqua da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile (compreso). Si avvicinano, dunque, le vacanze pasquali per migliaia di studenti, in una Pasqua definita "media" in quanto quest'anno cade il 5 aprile (il periodo di "media" è tra il 3 e il 13 aprile, differentemente dalla bassa che cade tra il 22 marzo ed il 2 aprile e quella alta che invece cade tra il 14 ed il 25 aprile). Lo "svantaggio" per gli studenti è che non potrà "collegarsi" ad altre festività, come la Festa della Liberazione (25 aprile) e Festa dei Lavoratori (1° maggio), che in altre occasioni possono invece generare una lunga serie di giorni di festa.

Vacanze di Pasqua 2026 a Napoli e in Campania, quando chiudono le scuole

Le scuole di Napoli e in tutta la Campania chiuderanno giovedì 2 aprile, a tre giorni dalla Pasqua che quest'anno cade il 5 aprile ("Pasqua media"), e con il 6 aprile che sarà invece il Lunedì in Albis, più comunemente noto come “Pasquetta”, il giorno dedicato alle gite fuori porta. Il 7 aprile ultimo giorno di chiusura: dall'8 si ritorna tutti in classe.

Quando riaprono le scuole dopo Pasqua 2026

Le scuole di Napoli e della Campania riapriranno direttamente mercoledì 8 aprile, a distanza di una settimana dalla chiusura. Non ci saranno lunghi ponti, trattandosi di una Pasqua "tradizionale" e che non cade dunque in prossimità di altre feste. Ma se il meteo lo permetterà, in molti ne approfitteranno per trascorrere qualche giorno fuori porta, o magari al mare. Per chi potrà permetterselo, invece, ipotesi per un viaggio all'estero.

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