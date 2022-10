“La scuola a Napoli è iniziata da un mese ma i nostri bambini non hanno ancora il servizio mensa” La lettera di Margherita De Blasi, madre di uno dei tanti studenti delle scuole per l’infanzia di Napoli che sono ancora senza servizio di refezione.

A cura di Redazione Napoli

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Margherita De Blasi, madre di uno dei tanti bambini che frequentano le scuole per l'infanzia di Napoli e che, dopo un mese dall'inizio delle lezioni, non possono ancora usufruire del servizio mensa, visto che il Comune non ha ancora affidato l'appalto ad alcuna azienda. Per questo, lunedì 10 ottobre, alcuni genitori hanno deciso di recarsi all'esterno di Palazzo San Giacomo in piazza Municipio (sede dell'amministrazione comunale), dove alle 14.30 è prevista una manifestazione di protesta. Ecco, di seguito, il contenuto della lettera: