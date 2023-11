La scienziata napoletana Francesca Ferlaino premiata dal Governo austriaco La docente di Fisica Quantistica e figlia della storico patron del Calcio Napoli è stata premiata dal Governo Austriaco per le sue ricerche: “Un grande onore”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesca Ferlaino (Foto: Iqoqi)

La scienziata Francesca Ferlaino è stata premiata dal governo austriaco per la sua ricerca in fisica quantistica dal titolo "Atom*innen". Classse 1977, napoletana e figlia di Corrado Ferliano, storico presidente del Calcio Napoli sotto la cui guida vinse 2 scudetti, 3 coppe Italia, una coppa Uefa ed una supercoppa italiana, oltre che visionario sognatore che portò all'ombra del Vesuvio il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, da tempo Francesca Ferlaino insegna all'Università di Innsbruck ed è la prima direttrice dell'Istituto per l'Ottica Quantistica e l'Informazione Quantistica (Iqoqi).

La professoressa e scienziata napoletana ha ricevuto il premio dalla ministra Susanne Raab, con la giuria che ha riconosciuto "il contributo di Francesca Ferlaino all'uguaglianza tra donne e uomini nel campo ancora dominato dagli uomini della fisica quantistica", nonché il suo "effetto esemplare sulle future generazioni di ricercatrici". "Ricevere questo premio per me è un grande onore", le parole di Francesca Ferlaino riportate dall'Accademia austriaca delle scienze, "non solo per me, ma anche per il progetto Atom*innen. L'implementazione delle nostre idee in questo specifico progetto è stata possibile solo grazie all'incoraggiante supporto dei colleghi e al costante finanziamento dell'Accademia austriaca delle scienze".

"Complimenti alla fisica quantistica Francesca Ferlaino per questo importante riconoscimento del Governo federale austriaco", ha commentato l'ambasciatore italiano Stefano Beltrame a margine della consegna del premio Grete Rehor, che viene assegnato ogni anno dal Ministero per le Donne, la Famiglia e l'Integrazione del Governo Austriaco, definendola "una delle punte di diamante della comunità scientifica italiana in Austria".

Francesca Ferlaino premiata dalla ministra austriaca. Foto: Ambasciata Italiana in Austria