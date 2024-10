video suggerito

La scaletta del concerto di Ligabue al Teatro San Carlo di Napoli 2024: l'ordine delle canzoni Questa sera concerto di Luciano Ligabue al Teatro San Carlo di Napoli. Si parte alle 21, biglietti tutti esauriti. Il cantautore il 18 si esibirà ad Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto esaurito al Teatro San Carlo di Napoli per il concerto di Luciano Ligabue che si terrà questa sera alle 21. Grande attesa in città per l'evento, con il cantante di Correggio che già da ieri si trova nel capoluogo partenopeo, fermandosi a mangiare una pizza da Sorbillo, nel locale di via Partenope sul Lungomare. Grande attesa anche per il figlio, Lenny, batterista di cui lo stesso Ligabue ha sempre esaltato le doti e lo spiccato "orecchio musicale", spesso definito migliore del proprio. Ligabue tornerà poi in Campania il 18 ottobre, per una seconda tappa stavolta al Teatro Gesualdo di Avellino.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue a Napoli 2024

Non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto, tuttavia, nelle scorse tappe, la lista è rimasta pressoché invariata: 26 brani, qualche lettura, e la passione che da sempre accompagna il cantautore di Correggio, tra i più apprezzati artisti italiani di sempre. Questa la scaletta eseguita durante la prova generale al Teatro Asioli di Correggio:

Inizio primo tempo

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Parlato/Saluti

Dedicato a noi

Tutte le strade portano a te

Lettura 1

Vivo, morto o X

Freddo cane/Angelo della nebbia

Quello che non sei

Lettura 2

Ho messo via

Happy Hour

Fine primo tempo, intervallo di circa dieci minuti, inizio 2° tempo

Sono qui per l’amore

Piccola stella senza cielo

Atto di fede

Lettura 3

Il giorno di dolore che uno ha

Lettura 4

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Lettura 5

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Lettura 6

Certe notti

Bis

Urlando contro al cielo

Lettura 7

Taca Banda

Fine spettacolo