La scaletta del concerto di Ligabue a Eboli 2023: l’ordine delle canzoni al Palasele

Tutto pronto al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, per le due tappe cilentane di Luciano Ligabue. Il cantautore di Correggio recupera oggi 3 dicembre, e domani 4 dicembre, le due tappe rinviate il 21 e 22 novembre scorsi, a causa di una breve influenza che lasciò il cantante senza voce. I biglietti venduti per quelle due date resteranno, ovviamente, validi. Nei prossimi giorni verranno recuperate anche le due tappe del Pala Florio di Bari e quella del Palazzo dello Sport di Roma. Il tour chiuderà poi il 28 dicembre all'Hallenstadion di Zurigo.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da "Il Gruppo", composto da Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

La scaletta del concerto non è stata resa nota, ma Ligabue negli ultimi concerti ha seguito un iter abbastanza preciso, anche se potrebbe cambiare l'ordine come già fatto in altre occasioni. La scaletta prevista per le due tappe di Eboli è la seguente:

Niente piano B

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Sarà un bel souvenir

Piccola stella senza cielo

I duri hanno due cuori

Il meglio deve ancora venire

Riderai

Luci d’America

Happy hour

Ti sento

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Si viene e si va

Quella che non sei

Sulla mia strada

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti