La scaletta del concerto di Giorgia a Eboli 2023: l'ordine delle canzoni al Palasele

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Eboli, in provincia di Salerno, per il concerto di Giorgia in programma stasera al Palasele cilentano. Terzultima tappa del Blu Live – Palasport tour iniziato lo scorso 7 novembre al Medionalum Forum di Assago. Le prossime due tappe saranno il 9 dicembre al Brixia Forum di Brescia ed il 13 dicembre al Pala Alpitour di Torino. Sul palco assieme alla cantautrice romana ci saranno Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Andrea Rigonat (chitarre), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale).

La scaletta con le canzoni del concerto di Giorgia a Eboli 2023

Una scaletta ufficiale non è stata resa nota, ma negli ultimi concerti la cantante romana ha presentato una scaletta pressoché sempre simile. Questi i brani in uscita al Palasele durante il concerto di questa sera:

Io fra tanti

I Feel Love

Nessun dolore

Normale

Quando una stella muore

Non mi ami

Vivi davvero

Gocce di memoria

Vanità

Spirito libero

Fly away

Kashmir

Whole Lotta Love

E poi

The Wind Cries Mary

Oronero

Atacama

Senza confine

Un amore da favola

L’eternità

Per fare a meno di te

Posso farcela

Come neve ft Andrea Faustini

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Toxic

La gatta (sul tetto)

Parole dette male

Viaggio della mente (VDM)

Tu mi porti su

Di sole e d’azzurro

Il mio giorno migliore / Don’t Stop the Music

Come saprei

Credo