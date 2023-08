La scaletta del concerto di Geolier a Baia Domizia 2023: l’ordine delle canzoni all’Arena dei Pini Stasera alle 21.30 all’Arena dei Pini di Baia Domizia il concerto di Geolier. La scaletta del concerto. Il rapper resterà in Campania per la tappa di Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Geolier si prepara al sold-out all'Arena dei Pini di Baia Domizia. Questa sera alle 21.30 il rapper napoletano sarà di scena per la tappa casertana de "Il coraggio dei bambini – Summer Tour", durante il quale si sta esibendo in tutte le città d'Italia. Geolier tornerà poi in Campania domani 2 agosto, alla Smile Arena di Avellino, quindi il 18 agosto al Negombo di Ischia, il 19 agosto al Maco Festival di Paestum, quindi il 5 settembre a Portici ed infine il 6 settembre a Quindici. Nel mentre, altre tappe a Civitavecchia (3 agosto), Agrigento (4 agosto), Diamante (8 agosto), Follonica (10 agosto), Olbia (12 agosto), San Benedetto del Tronto (26 agosto) e Rende (16 settembre).

La scaletta con le canzoni del concerto di Geolier a Baia Domizia 2023

Il rapper napoletano non ha condiviso una scaletta ufficiale, ma con ogni probabilità si tratterà del medesimo ordine di canzoni visto nelle ultime uscite del tour estivo "Il coraggio dei bambini". Questo dunque l'elenco delle canzoni in ordine di uscita: