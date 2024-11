video suggerito

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Napoli 2024: l’ordine delle canzoni Martedì 5 e mercoledì 6 novembre al Teatro Augusteo di Napoli doppia data per il tour di Fiorella Mannoia. La scaletta del concerto. Si inizia alle 21. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Fiorella Mannoia in programma al Teatro Augusteo in due date: martedì 5 e mercoledì 6 novembre. L'artista di Roma, 39 album in carriera, sei partecipazioni a Sanremo e la vittoria solo sfiorata nel 2017, quando arrivò seconda con "Che sia benedetta", dietro solo ad Occidentali's Karma di Francesco Gabbani, vincitore di quell'edizione, canterà al Teatro Augusteo di piazza Duca d'Aosta per il suo tour "Fiorella Sinfonica", con il quale sta girando nei teatri di tutta Italia, per un live con orchestra da tutto esaurito.

Sul palco, assieme a lei, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, oltre alla sua band formata da Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabasso), e Massimiliano Rosati (chitarre). Appuntamento alle 21 per uno spettacolo di circa 2 ore che si preannuncia unico.

La scaletta con le canzoni del concerto di Fiorella Mannoia a Napoli

Saranno venti le canzoni che l'artista romana porterà al Teatro Augusteo. La scaletta "ufficiale" non è stata diffusa, ma quasi certamente seguirà l'ordine d'uscita delle ultime data, ovvero:

Scaletta

Caffè nero bollente

I treni a vapore

Nessuna conseguenza

Io vivrò (senza te)

Come si cambia

Se io fossi un angelo

Giovanna d’Arco

In viaggio

Pescatore

Le notti di maggio

Combattente

Margherita

Bésame mucho / Quizas quizas quizas

Che sia benedetta

Sally

Domani è primavera

Mariposa

La storia

Quello che le donne non dicono

Il cielo d’Irlanda