La scaletta del concerto di Diodato all'Augusteo di Napoli: l'ordine delle canzoni Diodato, vincitore di Sanremo 2020, che ha vinto di recente quattro premi per la canzone "La mia terra", torna a Napoli al Teatro Augusteo. La scaletta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grande attesa stasera per il concerto di Diodato al Teatro Augusteo: il cantautore italiano, 41 anni, è in tour nei teatri per promuovere il suo ultimo album, "Ho acceso un fuoco", il sesto in carriera. Si tratta della sesta tappa del suo tour, iniziata a Grosseto al Teatro Moderno il 28 settembre scorso: tutte date da sold out. Quella di Napoli è anche l'unica tappa campana del tour, che si chiuderà al Teatro Regio di Parma il 27 novembre. Tour nei teatri che sta facendo registrare il tutto esaurito in ogni tappa, compresa quella di stasera. Si parte alle 21 al Teatro Augusteo di Napoli.

La scaletta del concerto di Diodato all’Augusteo di Napoli

Per Diodato un ritorno a Napoli: il cantautore, nato da padre salernitano e madre tarantina ad Aosta, già vincitore del Festival di Sanremo 2020 con "Fai Rumore", quest'anno ha vinto un David di Donatello per la migliore canzone originale, un Premio Amnesty International ed un Nastro d'Argento, tutti per il brano "La mia terra", che gli era valsa anche un Ciak d'oro lo scorso anno. La scaletta ufficiale non è stata diffusa dall'artista, che comunque alle ultime uscite in teatro ha proposto questo elenco di canzoni:

Un atto di rivoluzione

Mi si scioglie la bocca

Ubriaco

La luce di questa stanza

Mi fai morire

Quello che mi manca di te

Solo

Paralisi

Cosa siamo diventati

Così speciale

La mia terra

Cuccurrucucù Paloma (Tomas Mendez cover)

Ma che vuoi

Ormai non c’eri che tu

Occhiali da sole

Un’altra estate

Adesso (Diodato & Roy Paci cover)

Fino a farci scomparire

Fai rumore

Babilonia

Ti muovi

Molto amore

Che vita meravigliosa