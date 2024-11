video suggerito

La scaletta del concerto di Anna a Napoli 2024: l’ordine delle canzoni Alle 21 di questa sera il concerto di ANNA, al secolo Anna Pepe, alla Casa della Musica di Napoli. La scaletta delle canzoni: da Bando a 30° C. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Anna, la rapper italiana che sta scalando le classifiche a suon di record. Anna porterà nella Casa della Musica di Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, tutto il meglio del suo repertorio: l'album Vera Baddie, i featuring che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico e naturalmente Bando, il suo primo singolo che in breve tempo divenne anche il più popolare tra i suoi fan. Si parte alle 21, per uno spettacolo che durerà circa due ore: biglietti sold out da settimane, con fan in arrivo da ogni parte del Meridione.

La scaletta con le canzoni del concerto di Anna a Napoli 2024

La scaletta ufficiale del concerto di Anna non è stata diffusa. Tuttavia, nella data di Padova, l'artista ligure ha portato l'intero album Vera Baddie, uscito a giugno, i brani in featuring e ovviamente Bando, primo singolo uscito nel 2020. Questa la probabile scaletta per il concerto di questa sera alle 21 alla Casa della Musica di Napoli:

Vieni dalla Baddie

Una tipa come me

ABC

Ciao Bella

Anelli e collane

Miss Impossible

Advice

Tt le girlz

Bikini

Drippin' in Milano

Tonight

Soldi Arrotolati

Everyday

I Got It

I Love It

30° C

Hello Kitty

Why U Mad

Gasolina

Mulan

Fashion

BBE

Cookies'n'Cream

Petit Fou Fou

Vetri Neri

Chica Italiana

Amore Da Pizza

Show Me Love

Bando

Anna, la rapper che ha stravolto la scena musicale italiana

Anna, al secolo Anna Pepe, nata a La Spezia nel 2003 e napoletana d'origine, è una delle rapper più influenti del momento: 14 dischi di platino, 6 dischi d'oro e oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali, oltre ad un seguito di milioni di follower su qualunque piattaforma si interfacci. La giovane rapper italiana si esibirà in tutta Italia: dopo Napoli sarà la volta del Teatro Concordia di Torino il 13 e 15 novembre, il Fabrique di Milano l'11, 18, 19, 21 e 26 novembre, l'Eremo Club di Molfetta in provincia di Bari il 23, quindi l'Estragon di Bologna il 27 e gran finale all'Atlantico di Roma il 30 novembre e il 1° dicembre, ultima data del tour nei club.