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La scaletta del concerto 2026 di Luché al PalaSele di Eboli: l’ordine delle canzoni

Due date di Luché al PalaSele di Eboli: lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo, ingresso dalle 19, start alle 21. La probabile scaletta del concerto.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Sold out al PalaSele di Eboli per Luché, che questa sera chiude il suo "Arena Tour" iniziato il 15 ottobre scorso al Forum di Assago. Il rapper, reduce dal 12° posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Labirinto", sarà questa sera in provincia di Salerno per una delle ultime tappe del suo tour, che ha fatto registrare il tutto esaurito da nord a sud. Due le date: lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. L'ingresso al pubblico sarà consentito dalle ore 19, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Biglietti già esauriti da settimane.

La scaletta del concerto di Luché al PalaSele di Eboli

Tanti i successi di Luché che verranno portati sul palco, comprese hit come "Int ‘o rione" e "Parliamo". Una scaletta dell'esibizione non è stata, come da tradizione, diffusa, ma è molto probabile che sarà simile all'ultimo appuntamento, quello di sabato scorso a Torino. Concerto di Eboli che sarà uno degli ultimi impegni del rapper prima della chiusura prevista per il 29 marzo al PalaFlorio di Bari. Ma è già stato annunciato anche il tour estivo, che partirà il 17 luglio con l'esibizione al Rock in Roma e che si concluderà il 10 settembre nella "sua" Napoli, all'Ippodromo di Agnano. Questa la probabile scaletta del concerto di Luché al PalaSele di Eboli:

  • Il mio lato peggiore / Potere / Slang
  • Anno fantastico
  • O' primmo ammore
  • Int O Rione
  • E ‘cumpagn mie
  • No Love (con CoCo)
  • Non siamo uguali (con CoCo)
  • 10 anni fa (con CoCo)
  • Fin Qui (con CoCo)
  • Lo sai chi sono (con CoCo)
  • Star
  • Nada
  • Morire vuoto
  • Autostima
  • Scale
  • Tutto di me
  • Ti amo
  • Il mio ricordo
  • Che Dio mi benedica
  • Le pietre non volano
  • Si vince alla fine
  • Gli altri
  • Se non ci fosse la rabbia
  • Attraverso me
  • Parliamo
  • Torna da me
  • Labirinto
  • L'ultima volta
  • Lo Stesso Viso
  • La notte di San Lorenzo
  • Password
  • Ilary
  • Chico
  • Ginevra
  • Miami Vice
  • Stamm fort
  • Non abbiamo età
  • Nessuna
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