La salma di Claudio Mandia accolta da centinaia di persone a Battipaglia, fiori bianchi in chiesa La bara benedetta stasera nella chiesa di Santa Maria della Speranza. Centinaia di persone in strada a pregare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Centinaia di persone a Battipaglia hanno accolto stasera la salma di Claudio Mandia, il ragazzo di 17 anni morto suicida giovedì scorso, a New York, nel college dove studiava, poche ore prima del suo 18esimo compleanno. Tutti raccolti in preghiera all'esterno della chiesa di Santa Maria della Speranza, dove sono state deposte anche corone e fasci di fiori bianchi. Il feretro, giunto dagli Stati Uniti, è stato portato all'interno della chiesa e posto accanto all'altare, tra due grandi foto di Claudio. La salma è stata benedetta dal parroco, che ha chiesto a tutti di pregare anche per la famiglia, presente in chiesa, che sta vivendo questo grande dolore.

I funerali domani alle 9,30

Domani mattina, alle 9,30 si celebreranno i funerali. Il Comune di Battipaglia, nel Salernitano, esporrà le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Mentre ieri il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, imprenditori del settore agroalimentare molto conosciuti nella zona e anche nel vicino comune di Eboli, per la tragica e prematura perdita.

Manifesti funerari in tutta la città

In città sono stati affissi i manifesti funerari per la cerimonia di domani. Su un altro manifesto, firmato dall'istituto superiore “E. Medi” di Battipaglia, l'ex scuola che Claudio frequentava prima di trasferirsi in America per perfezionare i suoi studi, gli ex compagni, i professori e tutto il personale, gli hanno voluto dedicare un pensiero:

“Corri per il cielo – si legge sul manifesto – riempiti della sua bellezza e torna a raccontarcene i segreti, attraverso il linguaggio arcano del cuore. Continua a vivere con noi, perché l'amore sincero annulla ogni distanza”.

Ancora da chiarire le motivazioni che possano aver portato il ragazzo a togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato punito dalla scuola americana che lo avrebbe tenuto in isolamento per aver copiato un compito. Ma solo l'esito delle indagini potrà fornire ulteriori elementi per capire cosa sia accaduto.