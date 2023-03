La Sacra Sindone salernitana esposta per Pasqua A Salerno esposta dal 2 al 16 aprile una copia della Sacra Sindone risalente al 1665: sarà possibile vederla all’interno del Duomo di Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Sindone Salernitana

Grande attesa a Salerno per l'esposizione della Sacra Sindone "salernitana", la copia risalente al 1665 dell'originale custodita nei Musei Reali di Torino. L'esposizione inizierà il 2 aprile e durerà fino al 16, in occasione della Santa Pasqua che quest'anno cade il 9 aprile: si potrà ammirare nella navata destra del Duomo di Salerno, all'interno della cappella dell'Addolorata. L'organizzazione dell'esposizione straordinaria è stata organizzata dal Museo Diocesano "San Matteo", assieme all'ufficio diocesano Cultura e Arte e la fondazione Alfano I dell'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Normalmente, la sindone salernitana si trova proprio nel museo diocesano, ma questa esposizione straordinaria segue quelle degli anni passati, quando è stata esposta in altre chiese del capoluogo della Valle dell'Irno.

Non si possiedono documentazioni certe della reliquia: ma quasi certamente appartiene alla "collezione" di copie che la terziaria clarissa Maria Francesca di Savoia fece realizzare a metà del Seicento, come dimostrerebbe l'iscrizione "xx tracum ex originali taurinense anno 1665", ovvero "tratto dall'originale torinese anno 1665", che si trova sul lato sinistro della sindone salernitana. Tutte le copie, tuttavia, venivano messe a contatto diretto con l'originale, la Sacra Sindone di Torino, il che rende le sue copie una reliquia per contatto. Appartenente alle Clarisse del monastero di San Michele Arcangelo di Salerno, fino alla soppressione: nell'ottobre del 1978 fu esposta alla venerazione per volontà dell'arcivescovo di Salerno dell'epoca, monsignor Gaetano Pollio (le cui spoglie oggi sono nella cripta della cattedrale di Salerno, vicino alla tomba dell'Apostolo ed Evangelista san Matteo). Oggi, la sindone salernitana è di base custodita nel museo Diocesano "San Matteo" di Salerno.