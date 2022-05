La sabbia del deserto si posa su Napoli: piogge ricche di polveri del Sahara Pioggia “rossa” su Napoli: torna la sabbia del deserto del Sahara, arrivata dall’Algeria con i venti caldi di questi giorni. Da domani arrivano i temporali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna la sabbia del deserto su Napoli: un vortice arrivato dall'Algeria ha ricoperto il capoluogo campano e diverse zone dell'entroterra della sabbia rossa proveniente dal deserto del Sahara, un fenomeno che capita spesso soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate, quando questi vortici si fanno sempre più frequenti nelle aree del mediterraneo.

Sabbia rossa ovunque e dunque l'ennesimo problema per chi soffre di allergie stagionali, una combinazione fatale che nemmeno l'uso della mascherina per l'emergenza Covid sembra contenere. Ma oltre ai problemi personali, ci sono anche quelli legati alla viabilità (la sabbia sull'asfalto, se in eccessiva quantità, crea problemi all'aderenza delle gomme), nonché a chi stende al sole i propri abiti freschi di lavatrice. E non solo: è in arrivo infatti un fine settimana di piogge intense su tutta la regione, tanto che la Protezione Civile della Campania ha dovuto diramare un'allerta meteo proprio per i temporali. Risultato: acqua e sabbia, con violente raffiche di vento nel mezzo, che rischiano di rovinare del tutto i progetti del fine settimana per i napoletani. Anche perché le temperature resteranno alte e ben sopra i 22-23 gradi, proprio perché spinte verso l'alto dal vortice algerino proveniente dal deserto. Fenomeni che, come sempre, si ripeteranno anche nel corso dell'estate (quando diventano più frequenti). La combinazione di pioggia e sabbia porterà anche ad un fenomeno visivo: la cosiddetta "pioggia rossa", dovuta proprio alla presenza della sabbia del Sahara all'interno delle perturbazioni che si sono formate sulla Campania in queste ore.