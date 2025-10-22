La risposta di Souzan Fatayer a Paolo Mieli: “Io in sovrappeso? A Napoli non si muore di fame, a Gaza si”

Paolo Mieli e Souzan Fatayer

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non si è fatta attendere la risposta di Souzan Fatayer a Paolo Mieli, che nella trasmissione 24 Mattino, andata in onda lo scorso 20 ottobre su Radio 24, l'ha definita "La palestinese napulitana in leggerissimo sovrappeso", mettendo poi in relazione il suo aspetto fisico con quello dei palestinesi a Gaza, come se questo servisse a negare che Israele abbia volontariamente affamato la popolazione palestinese. Souzan Fatayer, candidata alle Regionali della Campania nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, in supporto a Roberto Fico, ha dichiarato a Fanpage.it: "Io sovrappeso? Si vede che mangio troppo soffritto. Sono palestinese, ma vivo a Napoli e a Napoli non si muore di fame come a Gaza".

La polemica sul post inneggiante a Hitler e le parole di Mentana

Souzan Fatayer è poi finita nella bufera quando, la mattina del 21 ottobre, ha postato sul suo profilo il video in cui Dror Eydar, ex ambasciatore di Israele in Italia ospite a Stasera Italia su Rete 4, inneggiava alla distruzione di Gaza, senza accorgersi che la descrizione del video recitava: "Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler". Il post, subito rimosso, è stato oggetto di un duro attacco da parte di Enrico Mentana, che ha chiesto ad Avs di rimuovere Souzan Fatayer dalla lista dei candidati alle Regionali: "Non condividerei mai quelle parole di odio – sottolinea la Fatayer – è chiaro che non mi ero accorta di quella descrizione, la mia intenzione era solo quella di mostrare il video, non accetto il nazismo, il fascismo e ogni uccisione, sia di israeliani che di palestinesi".

È così che nel giro di nemmeno 48 ore una candidata alle Regionali della Campania è stata oggetto di interesse da parte di due tra i più titolati giornalisti italiani: "Dedicheranno le stesse attenzioni anche agli altri candidati che non sono palestinesi? – si chiede la Fatayer – l'odio che ho ricevuto non l'ho ricevuto in quanto candidata, ma in quanto Palestinese ed è questa la cosa che mi ha dato più fastidio".