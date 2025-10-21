Il genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali in Campania: dopo il caso Mieli, Enrico Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb

Enrico Mentana e Souzan Fatayer

La vicenda di Souzan Fatayer, mediatrice culturale palestinese da decenni residente a Napoli, candidata con Alleanza Verdi Sinistra alle Regionali in Campania si arricchisce di un nuovo capitolo che di fatto porta il tema del genocidio in corso nella Striscia di Gaza in una campagna elettorale iper locale. Già, perché dopo Paolo Mieli un altro fra i più rilevanti giornalisti italiani, il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si lancia all'attacco di Fatayer, chiedendo ad Avs di rimuoverla dalla lista dei candidati alle Regionali.

Questa la cronistoria dei fatti: ieri Paolo Mieli in radio ha un'uscita a dir poco infelice («palestinese napulitana in sovrappeso») nei confronti della studiosa originaria di Nablus. Oggi è costretto alle scuse, sempre via radio.

Il post Facebook che parla di Hitler e la nuova polemica

Questione chiusa? Macché. Quasi in contemporanea Enrico Mentana, su Instagram, pubblica uno screenshot dal profilo Facebook personale di Fatayer. Si tratta di un video, condiviso da un'altra fonte, una pagina social di notizie. Il commento che accompagna il filmato – di cui non è autrice Fatayer – va ben oltre l'orribile. C'è scritto: «Le parole di quest'ebreo fanno rimpiangere l'incompiuta missione di Hitler».

Souzan Fatayer condivide quel video per biasimarlo e – lei sostiene – senza aver mai letto la caption, ovvero la didascalia che lo accompagna. Ma cosa e soprattutto chi è ripreso in quel video? C'è un altro orrore. Sono le frasi, pronunciate ad un talk show di Mediaset, dall'ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, un diplomatico che ancor spesso compare nelle tv italiane come ospite. La frase che si sente dal video è durissima, se non di più e parla di «distruggere Gaza, questo male assoluto».

Il post condiviso dalla candidata AVS

Ovviamente la polemica, innescata da 24 ore, ci mette un attimo a riaccendersi. Enrico Mentana "consiglia" a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i segretari di Sinistra Italiana e Verdi di ritirare la candidatura della «palestinese napulitana»: «I leader di Alleanza Verdi-Sinistra sono due persone per bene. Mi parrebbe saggio che ritirassero la candidatura».

Sulla linea dell'autorevole direttore del telegiornale di La7 si muove immediatamente gran parte della destra campana che tira in ballo il candidato presidente alle Regionali del centrosinistra, Roberto Fico. Il commissario campano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: «Anche Fico rimpiange Hitler? Prenda distanze da Fatayer, la sua candidatura è inaccettabile», dichiara. Come Iannone la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli, mentre il deputato FdI Federico Mollicone chiede ad Alleanza Verdi Sinistra di «evitare silenzi complici».

La replica di Souzan Fatayer alle accuse di Enrico Mentana

Nel pomeriggio è però Souzan Fatayer a prendere la parola, dopo aver rimosso il video dal suo profilo: «Non c’è alcun dubbio alcuno, Hitler e il nazismo mi ripugnano l'Olocausto è una delle pagine più terribili dell’umanità – esordisce -. La mia è stata una disattenzione nel rilanciare, tempo fa, un video su Facebook, sul mio profilo personale, senza avere letto la caption che lo accompagnava, cosa frequente nei reel su Facebook, dove il testo non è direttamente visibile. Condanno, senza esitazione, il genocidio del popolo ebraico durante la Seconda guerra mondiale, come ho sempre fatto partecipando attivamente a tutte le commemorazioni e manifestazioni antifasciste, da quelle per le Quattro Giornate fino all’anniversario della Liberazione dal nazi fascismo».

Il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro al Senato, attacca: «Consiglierei ai parlamentari di Fratelli d'Italia, e ai capetti locali di quel partito di darsi una calmata e pensare al loro di partito anche perché Souzan ha ampiamente chiarito cosa è accaduto. Meloni e Fratelli d'Italia fanno le vittime quando, in realtà, sono proprio loro a diffondere parole di odio e campagne diffamatorie».