La Regione di Fico chiede agli ospedali della Campania come usano i fondi del Sistema Sanitario Regionale

Roberto Fico

La rendicontazione sull'utilizzo dei fondi del Sistema Sanitario Regionale da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Campania è partita: entro fine mese gli ospedali dovranno spiegare alla Regione come e quanto spendono della quota del Fondo Sanitario Nazionale (Fsn) destinata a finanziare la sanità locale. Il tramite è il direttore generale Antonio Postiglione, ma i dossier andranno nelle mani del governatore Roberto Fico che detiene ad interim la delega assessoriale alla sanità. Al momento la lettera è arrivata all'ospedale Cardarelli di Napoli, arriverà anche alle altre strutture.

L'obiettivo è chiaro: capire se ci sono soldi da spendere o progetti con denari già impegnati che determinano un'ulteriore accelerata. Del resto Fico attende con ansia che la macchina delle commissioni in Consiglio regionale si metta finalmente in moto così da poter portare il bilancio in approvazione in Aula.

La questione della Rianimazione al Cardarelli

Come spiegato da Fanpage, quello della sanità (ospedaliera, territoriale, telemedicina eccetera) è un tema che ha priorità massima per Palazzo Santa Lucia: unanota, firmata dalla dirigente del Settore Assistenza ospedaliera della Regione Campania, Anna Maria Ferriero, "redarguiva" l'Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli" di Napoli, su una possibile riduzione temporanea della capacità ricettiva dell'Unità operativa complessa di Rianimazione dal 5 gennaio 2026. Dal Cardarelli dopo la missiva semplicemente è stato ribadito che il lavoro non si è mai fermato e quei lavori non sono ancora iniziati. Anche se, trattandosi di fondi Pnrr, dovranno partire, pena la perdita dei denari.

De Luca continua a provocare Fico: "Farò visite negli ospedali"

E mentre per Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, le Regioni indicano a maggioranza Jonathan Pratschke, irlandese, docente Sociologia Economica alla Federico II di Napoli, senza riuscire a farlo nominare. in Campania l'ex governatore Vincenzo De Luca continua nel suo tentativo di provocare Fico: «Vorrei – dice – farmi un giro nei prossimi tempi negli ospedali di Napoli per salutare i medici che riescono a lavorare grazie al lavoro fatto da noi in questi anni. Vorrei farmi un giro nelle strutture sanitarie – ha detto – per ringraziarle, fare gli auguri e verificare come va la situazione e segnalare qualche problema. In qualche struttura universitaria ad esempio mi segnalano tentativi di penetrazione di forze esterne alla sanità, verificherò se qualche direttore generale per incontrare un primario pretende che si metta in lista di attesa».